趙立堅回應外媒「蔡總統登艦視察演習」：請你以後提問注意措辭

▲漢光38號實兵演習在蘇澳外海進行海空聯合作戰演練。（圖／國防部提供）

記者魏有德／綜合報導

國軍漢光38號實兵演習25日登場，引起中外媒體注意。大陸外交部今（26）日例行記者會上便有外媒提問，「蔡英文總統登艦視察演習一事，外交部有何評論？」在正式回答提問前，大陸外交部發言人趙立堅略微不滿的表示，「首先我要告訴你的是，台灣沒有什麼總統，請你以後提問注意措辭。」

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

對於國軍正在舉行的漢光演習，趙立堅則強調，「我也想借此機會正告台灣當局，台灣當局走台獨的路是死路一條。台灣妄想在軍事上對抗大陸，就如同螳臂擋車，最終必將失敗。」

據了解，漢光38號實兵演習26日在蘇澳外海進行海空聯合作戰演練，軍方也邀請蔡英文登上基隆級飛彈驅逐艦出海視導，這也是繼2018年後，蔡英文第二度登艦出海視察。

此外，趙立堅也在記者會上呼籲美國客觀看待中美關係，將拜登總統多次重申的「四不一無意」 承諾，以及布林肯國務卿作出的積極表態落到實處。

趙立堅強調，特別是美國要恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題，與中方相向而行，找到新形勢下中美相互尊重、和平共處、互利共贏的正確相處之道。