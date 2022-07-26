球場沒驗收「就找蔡英文來剪綵」　她轟林智堅：把球迷當塑膠！

▲12億新竹棒球場爭議未平，林智堅26日深夜再度發文道歉 。（合成圖／翻攝自林智堅、蔡英文臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

新竹棒球場斥資12億重金改建，於22日風光重啟，包括總統蔡英文、前新竹市長林智堅等人出席觀戰，不料賽後卻接連爆出4名中職球員因場地問題受傷、場內設施遭球迷詬病等負評，引發球迷怒火，讓前新竹市長林智堅今（26日）凌晨再度發文道歉。對此，國民黨台北市議員王鴻薇直批此為「台灣史上最沒有誠意的道歉」。

王鴻薇今天在臉書以「林智堅八年蓋出爛球場！是誰驗收？有無弊案？」為題發文表示，昨夜林智堅發文再度為新竹市球場道歉，但這份道歉，林智堅發文隱藏一個「極為重要的資訊」。

王鴻薇指出，這爛到有剩的球場，居然在驗收之前，就邀請總統以及林智堅剪綵並使用，驗收單位到底是誰？是否有為了林智堅的好大喜功，違約、或是弊案？

▲新竹棒球場首場開幕戰，總統蔡英文、蔡其昌、林智堅等人出席觀戰。（圖／翻攝自林智堅、蔡英文臉書）

王鴻薇痛斥，在這份台灣史上最沒有誠意的道歉，我們看到林智堅又出示了時間圖，為了撇清他的責任，指稱味全龍進行過三次勘查、中華職棒在開幕前一週打過測試賽，就是要告訴大家，新竹球場今天會這麼爛，跟我林智堅沒關係。

王鴻薇認為，剪綵開幕是林智堅政績，勘查驗收是味全龍，測試賽中職打過，出包都是別人的，「我想問問蔡其昌，這鍋你們中職吞不吞？林智堅端出這種道歉，無疑是把台灣球迷，都當成塑膠，難平眾怒。」

▲王鴻薇質疑「林智堅八年蓋出爛球場！是誰驗收？有無弊案？」。（圖／王鴻薇臉書）

針對球場爭議，林智堅凌晨在臉書二度發文致歉，「關於新竹市立棒球場，我要再次跟所有關心棒球、喜愛棒球的球迷朋友致歉，讓你們失望了；不過也要請大家多一點信心。」

林智堅強調，「近8年來，市府團隊一起努力完成許多城市建設，每年逾千件的工程案件執行，過程中我們也曾經遭遇困難與挫折，但團隊負責任的文化已經養成，直視問題，也不會躲避，然後去改善、去完成。」