潛意識課噴3萬2！OL「上2堂被踢出」氣炸　師：負能量太強

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友去年報名潛意識課，砸了3萬2900元想改變現況；沒想到，不僅沒得到實質的幫助，也沒有講義、錄影檔能複習，後來她質疑老師的專業，更被以「負能量太強」為由，遭到退群並封鎖。

女網友在「爆料公社二社」娓娓道來，去年初，她在其他老師推薦的說明會上，得知這個潛意識課，並於11月報名，「正課有2天，還有其他同學說是3天，當時老師排2天假日的課，但我只能先上一天，所以事先表明另一天有事，而老師也同意，說是1月還會開課，後續上課日期會再通知。」

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怎料，另一堂課遲遲沒有下文，就這樣拖了半年，老師才通知她上課；但讓原po最不能接受的是，上的並非正課，而是同學每個月的複習課，「後來我在Line問助理，對方一直推託，當我講自己的問題時，也只叫我畫自畫像，提到幾十年沒見的家人也叫我畫，根本沒有實質的回覆跟教學。」

▲原po後悔花了3萬多元上這個課。（圖／翻攝自爆料公社二社）

後來，女網友忍無可忍，質疑老師的專業時，竟遭退群組和封鎖，「我的其他同學去問她，竟說我身上有強大的負能量，還有我學習態度不佳！」

最後，她不禁感嘆，「收費3萬多元，上課也沒有複習講義，沒有錄影複習，又怕被人家拍照，整個很害怕自己的教學東西被偷走！上完覺得很後悔，浪費我辛苦工作的錢，希望沒有人再被這樣的人騙了。」

對此，網友們紛紛回應，「我看完潛意識都告訴我，這課0成本賺爛...笑死」、「這種東西騙得了人我也是服了，每次都覺得很多詐騙到底為什麼行得通，但就真的有這麼多」、「看來她最怕遇到疑問多的學生」、「感覺就是智慧型的神棍」、「太誇張了」。

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