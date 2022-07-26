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19歲女偶像遭報復！　和男友啪啪「多段影片流出」

▲▼19歲地下女偶像不雅片遭惡意流出，揚言採取法律動作。（圖／攝自桜井みる推特）

▲19歲地下女偶像不雅片遭惡意流出，揚言採取法律動作。（圖／攝自桜井みる推特）

記者張鈜閔／綜合報導

地方偶像女團「KRD8」19歲團員櫻井美琉(桜井みる)驚爆多段性愛照片以及影片遭惡意流出，事後她宣稱已經抓到兇手，並持續從事偶像工作，不會再對此事發言，但不雅影片早已在網路上瘋傳。

現年19歲的櫻井美琉是兵庫縣姬路市地方偶像團體「KDR8」中年紀最輕的成員，台灣AV達人「一劍浣春秋」今在部落格「Play NO.1」發文指出，這起事件發生在今年7月初，櫻井美琉事後在推特發聲明，表示散布影片的犯人已經抓到，並會對繼續傳播及販售影片的人追究法律責任，也不再對此事發言。

一劍浣春秋表示，這件事出現不同種說法，有人認為櫻井美琉是被前男友報復，把熱戀時恩愛的畫面流出，還有人認為這是有心人的操作，為櫻井美琉炒新聞。

一劍浣春秋也透露，有不少AV經紀人已經在關注這件事發展，還有人宣稱「如果櫻井美琉有興趣(拍AV)他們一定要簽下來」，但他個人認為女生被男友報復的機率居多，因為櫻井美琉很清楚誰有影片而且也已想盡辦法要讓影片下架，也很努力要留在KDR8，現在又不敢多說什麼的模樣「不覺得她要行銷什麼」。

▲外流兇手雖然已被抓，但影片已在網路上瘋傳。（圖／攝自桜井みる推特）

▲外流兇手雖然被抓，但影片已在網路上瘋傳。（圖／攝自推特）

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