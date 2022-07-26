空巴獲陸372億美元大單後　在成都建「飛機全生命週期」服務中心

▲空巴在成都建設「飛機全生命週期」服務中心。（圖／翻攝中新網）



記者蔡紹堅／綜合報導

歐洲「空中巴士」（Airbus SE）日前獲得中國大陸三家航空公司高達372億美元的大單，震驚航空界。根據陸媒報導，空中巴士「飛機全生命週期」服務中心項目26日上午在四川成都的雙流動工，這是全球唯一由飛機製造商營運的飛機循環利用項目，也是空中巴士在歐洲之外布局的第一個飛機全生命周期服務項目，將填補大陸航空產業鏈末端空白領域。

根據《中新網》報導，此次動工的項目服務於飛機的「全生命周期」，即提供飛機停放存儲、維修升級改裝、拆解和回收等一站式服務，讓飛機「全生命周期」的經濟價值最大化。

成都雙流空中巴士專班成員李蔚然表示，空中巴士擁有全球領先的飛機拆解工藝，目前可以實現飛機重量90%以上的回收再利用，最終通過填埋處理的廢棄物將不超過5%。

報導指出，該項目總投資不低於60億元人民幣，規劃建設「四中心一平台」，即停放維修中心、升級改裝中心、飛機拆解中心、客改貨中心和航材交易平台，主要開展飛機停放與存儲、飛機轉租和恢復運營需要的升級改裝服務、飛機機身維修維護、飛機拆解服務、客改貨服務以及二手飛機及可用航材的管理和貿易等業務。

報導也提到，項目擬用地面積919畝，總建築面積45000平方公尺，包括2個維修機庫、2個航材庫房、辦公樓以及配套附屬建築，一期規劃建設同時停放75架飛機的專用停機位，後續將拓展至同時停放125架飛機的能力。

成都雙流航空經濟區管委會相關負責人表示，空中巴士項目具有強大的產業鏈集成和上下遊資源整合能力，項目落地將補齊客改貨、飛機拆解、飛機改裝等產業鏈薄弱環節，帶動飛機租賃、二手飛機交易、航材貿易三大市場，對促進航空產業建圈強鏈、彰顯成都城市「航空基因」特徵和進一步提升四川在全球航空產業鏈中的地位具有重要意義。