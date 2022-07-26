翁達瑞道歉了！　瞎扯「球員受傷停賽是小題大做」被罵爆

▲新竹球場爭議不斷 。（圖／記者黃克翔攝）

記者邱晟軒／綜合報導

新竹棒球場斥資12億重金改建風光重啟，不料卻爆出多名球員因場地問題受傷、場內設施遭球迷詬病等負評。對此，偏綠立場鮮明、自稱旅美教授「翁達瑞」今（26日）發文表示，球員受傷事件都是皮肉痛且「小題大作」，引發網友罵聲連連，稍早前翁達瑞道歉了。

翁達瑞今天上午在臉書以「職棒球員工會停賽的真相」為題發文指出，新竹棒球場三起球員受傷事件看起來不嚴重，都是運動常見的皮肉之痛，而且很難跟球場扯上關係，球員跑壘跌倒不會只發生在新竹棒球場。

翁達瑞更舉美國職棒為例，他宣稱美國職棒每場比賽有四到八位球員受傷不能出賽，球員工會卻從未宣布停賽，若不是美國職棒漠視球員安全，那就是中華職棒小題大作，「我的答案是『中華』職棒的球員工會小題大作，而且背後有不良的政治動機。」

翁達瑞認為，要成功抹黑新竹棒球場，唯一的方法就是讓球迷心疼球員受傷，而且是場地不良所造成。他認為，這個「小題大作」的角色最適合由球員工會來扮演，何況工會幹部本來就是國民黨的自己人。

針對上午的評論，翁達瑞正式發表道歉聲明：

一、在撰寫先前的評論時，我並未閱讀球員工會的聲明全文。這是我的疏失，要向所有讀者與球員工會致歉。

二、先前我質疑球員工會的動機，包括配合國民黨鬥爭民進黨。我承認這個質疑「泛政治化」，不是學者該有的評論態度。在此我收回這個指控，並向球員工會表達歉意。

三、我先前引用的美國職棒統計，經過讀者的提醒後，我才知道是傷兵統計數字，不是每場球賽的受傷人數。我誤讀這份統計表，在此向所有讀者致歉。

四、我先前的疑問在「新竹棒球場是否不堪使用，達到全面停賽的標準」。三位球員受傷是事實，但是否與場地不良有關，我認為證據還不明確。針對這一點，我希望看到球員工會提出專業、客觀的鑑定。

五、我不知道國內是否還有其他球場曾被停賽。若無，是否其他球場都沒有新竹球場的問題？如果其他球場也有類似、甚至更嚴重的問題，為何只有新竹球場被停賽？針對這些疑問，我希望球員工會能有更完整的說明。

六、我早先的貼文已累積了超過七百則留言，支持與反對皆有。當中還有很大一部分屬發洩與謾罵的留言。我歡迎大家到我的版面討論，但希望本於理性就事論事。謾罵與不實的留言，我會直接刪文。

七、我只是個好發議論的旅美台籍學者，個人沒有政治企圖，背後也沒有政治力介入。我的政治傾向屬台派，評論偏向本土立場。我認為這是民主社會常態，也受言論自由的保障。若有朋友不同意我的觀點，歡迎反駁。若雙方堅持己見，那就互相尊重。