黨產會認定救國團為不當黨產　13.9億元轉為國有！再追徵2.4億元

▲黨產會舉行「認定社團法人中國青年救國團之財產為不當取得財產」說明記者會。（圖／不當黨產會處理委員會提供）

記者袁茵／台北報導

行政院黨產會26日召開委員會議決議，認定國民黨附隨組織中國青年救國團的61筆土地與建物、13億9449萬7912元為不當取得財產，須移轉為國有；另應9筆、建物因已移轉他人而無法返還，追徵2億4057萬3554元。

黨產會26日下午舉辦「認定社團法人中國青年救國團之財產為不當取得財產」說明記者會。黨產會2018年8月認定救國團為國民黨附隨組織，而今日認定救國團現有財產中16筆土地與建物、13億9449萬7912元為不當取得財產，要求救國團移轉為國有，但9筆土地、建物因移轉他人而無法返還，依法自救國團其他財產中追徵2億4057萬3554元。

黨產會說明，救國團1952年至1969年隸屬於國防部時期為政府機構，非獨立於中華民國以外權利主體，依法無從擁有自有財產，但國民黨憑其威權統治時期黨國不分的執政優勢違反法制，使救國團以自己名義於該期間內取得土地、建物，為《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》第4條第4款規定不當取得財產，應移轉為國有，已移轉他人而無法返還者，應追徵其價額。

黨產會指出，1988年至1991年國民黨執政的行政院，曾數次同意以「姓名更正」或「更名」為由，無償將原登記國有的不動產變更登記為救國團所有，無視「姓名更正」或「更名」於土地登記法令中，不應涉及權利歸屬變更明白定義，國民黨藉執政優勢，使救國團不當取得財產，應移轉為國有，已移轉他人而無法返還者，應追徵其價額。

黨產會提及，救國團長期依照國民黨之指示，深入校園從事國內校園政治偵防工作，藉由舉辦各類活動，「領導」青年學子之政治思想，甚至協助國民黨與情治單位於海外各校佈建細胞，蒐集留學生動向。

黨產會稱，為使救國團有效執行上開壓迫體制工作，國民黨藉執政優勢，使救國團取得各項特權，如各級政府金錢補助，無償使用公有土地興建活動據點，以及大規模動員機關、軍方人力物力協助舉辦自強活動等，救國團因此積累出如今可觀財產。

黨產會表示，救國團推定不當取得財產當中，屬1993年12月31日以前取得部分，既涉及上述救國團執行國民黨壓迫體制工作而不當取得財產，且救國團稱其目前保留最早一期財務報告為1993年12月31日，而未提出更早的財務報告、會計帳冊，無資料足以證明確有其他來源正當收入及其確切數額，故排除互助金、退休準備基金、助學貸款基金及急難濟助基金等項目後，其餘均認定為不當取得之財產，應移轉為國有。

最後，黨產會說明，救國團推定不當取得財產中，屬於1993年12月31日後取得部分，是否屬於不當取得財產及其現存利益，而應移轉為國有，尚待後續調查，不在本次行政處分之範圍內，仍屬推定不當取得財產，依本條例規定救國團不得任意處分。