蔣萬安「千歲戰隊」被嫌老　藍議員稱「固本專案」守住40％基本盤

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安。（圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中投入選戰後，19日立刻公布競選團隊成員，相比之下，最早獲得黨內徵召的國民黨台北市長參選人蔣萬安，遲至25日才公布競選團隊、12行政區後援會榮譽總會長，但因團隊年齡加起來高達675歲，引發外界熱議。對此，國民黨議會黨團書記長秦慧珠說明，這是「固本專案」，守住藍營40％基本盤。

蔣萬安25日公布，立委賴士葆、費鴻泰擔任競選總部副主委，立委林奕華擔任競選總部總幹事，而台北市議員陳永德、王浩則擔任競選總部執行總幹事，另外還有吳碧珠、林郁方、周守訓、費鴻泰、潘維剛、羅淑蕾、蔡正元、蔣乃辛、李慶安、賴士葆，分別擔任12個行政區後援會榮譽總會長。

不過，當蔣萬安宣布12行政區後援會榮譽總會長後，立刻引發網友熱議，認為有9個人超過65歲、僅3人50多歲，年輕人都不見了，根本是「千歲戰隊」，另外也有人覺得部分人士的過去言行有爭議。

對此，秦慧珠26日表示，蔣萬安的用意是將國民黨所有選票全部召喚回來，不管是深藍、淺藍，都請一起支持蔣萬安；這些退休立委有各行各業人脈，例如羅淑蕾在會計界的人脈、潘維剛深耕社會福利界、林郁方在學術界擁有眾多子弟兵，而被外界點名有爭議的李慶安則在企業界擔任CEO，蔡正元則在網路上擁有聲量。

秦慧珠提及，這些前任立委可以一同幫助蔣萬安，把所有選票收容回來固本，是蔣萬安的最大用意；而蔣萬安今天也宣布成立前進指揮所，納入現任爭取連任的議員、參選人等，老幹新枝將國民黨人脈一網打盡，「這樣的策略是『固本專案』，先把國民黨40％基本盤守好，再從40％往上增加，這是個不錯的方案。」