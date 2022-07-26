快訊／台中工業區重大車禍！　大貨車右轉...輾死直行女騎士

天氣熱喝啤酒消暑很過癮，但嘉義有1名林姓女駕駛竟酒後開車，在路口遇上紅燈反應不及、追撞前方停等的日產轎車，再波及到在樹蔭底下的機車騎士，轎車被推行數公尺遠、差點衝入水塘，機車騎士也慘摔在地，肇事林女酒測值竟高達0.98毫克，被依公共危險罪嫌送辦。