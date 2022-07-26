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快訊／台中工業區重大車禍！　大貨車右轉...輾死直行女騎士

▲台中工業區大貨車右轉，直行女騎士遭輾過慘死。（圖／民眾提供）

▲台中工業區大貨車右轉，直行女騎士遭輾過慘死。（圖／民眾提供，下同）

記者游瓊華／台中報導

台中市西屯區工業七路12號上午發生死亡車禍，一輛大型貨櫃車右轉時，撞上騎乘機車直行的李姓女騎士，女騎士頭顱破裂，當場無生命跡象，急救後仍回天乏術，至於事故發生原因，還有待警方進一步調查。

警方在11點31分接獲報案，田姓男子駕駛大貨車，沿著工業區一路外側車道右轉工業區七路方向行駛，疑似因為視線遮蔽撞上直行的33歲李姓女騎士，女騎士安全帽破裂，送中港澄清醫院救治，到院前無生命跡象，搶救後宣告不治。

▲台中工業區大貨車右轉，直行女騎士遭輾過慘死。（圖／民眾提供）

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