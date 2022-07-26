車禍肋骨斷整排「比生孩子還痛」　確診不能開刀...住院7天才手術

▲彰化婦人車禍斷肋骨送醫篩檢確診7天後才開刀。（圖／彰化醫院提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名王姓婦人騎士(54歲)6月間上班途中被車撞傷，左胸肋骨斷了7根、左肩胛骨及鎖骨斷裂，所幸沒有傷及心肺未危及性命，而送到急診後經PCR篩檢確診，由於不是急刀，被送到新冠肺炎專責病房，她自訴無時無刻不在痛，連呼吸都在痛，住了7天轉陰後才終於可以接受微創肋骨手術，現在她已能大口呼吸、拉伸走動。

據悉，王婦上個月她騎機車上班途中被汽車追撞，左側身體倒地，瞬間聽到「喀、喀、喀！」幾聲骨頭斷裂的聲音，當下就意識到胸肋骨斷了，隨即被消防隊送到衛福部彰化醫院急診。

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▲彰化醫院胸腔外科主任林聿騰。

王婦指出，當時車禍後她被送到急診室，已經痛得死去活來，卻聽到PCR陽性，瞬間腦袋轟然一響，因為她沒有症狀，如果不是這一撞，根本不會知道自己是陽性，不僅撞出陽性，也撞延了手術時間。

王婦說，住在新冠肺炎專責病房的那7天，醫師一直監控她的情況，但已經用到類嗎啡的止痛藥，還是很痛，從呼吸到任何一舉一動都很痛，比起他生2個兒子時還要痛，那時深刻體會到健康的重要，也產生了負面想法，醫護人員鼓勵她勇敢面對，等手術完就會回到彩色人生。

▲婦人術後復健。

彰化醫院胸腔外科主任林聿騰說，王婦住院7天已轉陰性，進行「微創肋骨手術」，結合電腦斷層3D影像、超音波影像、胸腔內視鏡及高科技鈦合金肋骨固定系統，精準定位接合，矯正創傷造成的變形胸廓，傷口只有9公分，比起傳統的傷口30公分，傷口小復原快，而且術後5天即出院。