抱著咖波走！超可愛「咖波的香香肉肉桶」來了　還送限量聯名提袋

▲超可愛「咖波的香香肉肉桶」重磅登場。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

第2波可愛爆擊來了！繼超Q「咖波的香香雞寶盒」後，台灣人氣連鎖炸雞品牌「繼光香香雞」再度攜手擁有百萬粉絲的肉肉教主「貓貓蟲咖波」，推出最新療癒「咖波的香香肉肉桶」，裡頭不僅吃得到大份香香炸雞、咖哩炸雞、甜不辣等人氣炸物外，還送聯名提袋1份，數量有限、送完為止，趕緊抱著可愛咖波上街走吧，7月28日起限量開賣。

▲咖波的香香肉肉桶可愛到不行。

▲買香香肉肉桶還送聯名提袋。

鐵粉肯定要再衝一波！「繼光香香雞X貓貓蟲咖波」第2波聯名重磅登場，這次把可愛的咖波變身炸雞桶推出「咖波的香香肉肉桶」，炸雞桶身可以看到咖波大嗑炸雞的模樣，療癒爆表，桶內含大份香香炸雞、2塊咖哩炸雞、墨魚甜不辣、2份田字薯餅等多款人氣炸物，且購買香香肉肉桶還送聯名帆布袋1個，一共有2款選擇，可愛又實用，數量有限、送完為止，「咖波的香香肉肉桶」將於7月28日至8月31日限時開賣或售完為止，提醒有部分門市咖哩炸雞將改為大份香香三角骨1份。

▲麥當勞香蕉巧克力雙餡派回歸 。

另，近日麥當勞也宣布去年首賣、在國外引爆熱潮的「雙餡派」重磅回歸了，特意苦甜巧克力結合滑順香蕉打造「香蕉巧克力雙餡派」，意外合拍的滋味可是深受不少甜點控喜愛，即日起至8月16日於全門市限時登場或售完為止，更特意換上超可愛伊布包裝，拿到手肯定要先拍一波。

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