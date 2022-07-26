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北京「限號上路」他划橡皮艇上班！不怕塞車順便鍛鍊身體

▲▼北京「限號上路」他划橡皮艇上班！不怕塞車順便鍛鍊身體。（圖／翻攝北京日報）

▲男子划橡皮艇上班，引起大量關注。（圖／翻攝北京日報）

記者蔡紹堅／綜合報導

北京一名網友近日在網路上發文，表示自己因為汽車「限號」（限定車牌尾號的車輛上路，以減少車流）而選擇划橡皮艇上班，整個通勤過程約2小時，有樂趣、不會塞車，還能鍛鍊身體。不過，當地水務部門卻不建議此種行為，強調北京已經進入汛期，希望民眾不要在河道內游泳、划船，避免發生安全事故。

該名網友現年29歲，是一名戶外運動愛好者，他說，今年疫情期間，很多露營地封閉，這讓他想到，能不能玩玩輕量化的水上運動，比如橡皮艇。有了這個想法之後，他上網查了很多河道管理的法律條文，了解到水源地及生態保護區是絕對不能划船的，但其他公共水域則沒有明確規定不能進行水上活動。

安全問題方面，網友指出，這段河道在兩個水閘之間，在汛期確實有風險，他在下水前進行了安全風險評估，且看天氣預報當天不會下大雨，「划行途中看見有『文明水上活動』的標語，也想提醒大家，任何水上活動都應該做好保護措施，穿好救生衣。就像開車需要安全帶一樣，穿救生衣無關水性如何。」

▲▼北京「限號上路」他划橡皮艇上班！不怕塞車順便鍛鍊身體。（圖／翻攝北京日報）

網友還說，北京現在的河湖治理很好，也有越來越多的人喜歡親水活動，希望管理部門不要一刀切地進行禁止，而是給予大家安全指引，比如什麼時間、什麼河段是安全的，「當然，如果真的有明文禁令，我也肯定會遵守。」

不過，對於他的行為，當地水務部門不太建議，並表示，北京包括護城河、昆玉河、永引渠、永定河等在內的許多河道都承擔著行洪功能，目前北京已進入「七下八上」的主汛期，降雨頻繁，河道經常漲水、洩水，水下地形深淺不一，常有淤泥、水草，水情複雜。

水務部門強調，上游降雨會在地面產生徑流，攜帶大量地表污物進入河道，造成短時間內水質變差，「提醒市民不要在河道內進行游泳、皮划艇等水上活動，避免安全事故發生。」

一名多年從事救援工作的人員也透露，北京進入主汛期後，城市河道會經常出現放水、洩水，洩水時，河道短時間內水流量巨大，一旦遭遇「滾水壩」，則更加危險，「『滾水壩』水面看似平靜，水下卻有多股亂流、漩渦，人一旦陷入其中，會失去自控能力，很容易溺水，就算是專業人員攜帶專業設備，想要自救都很困難。」

▲▼北京「限號上路」他划橡皮艇上班！不怕塞車順便鍛鍊身體。（圖／翻攝北京日報）

北京建築大學城市經濟與管理學院公共管理系副教授陳松川則認為，目前針對這種在城市河湖進行游泳、皮划艇的情況，相關城市管理部門雖然採取了設立警示牌、勸導等行為，但收效甚微，「城市河湖多為開放水域，空間廣，只依靠某一部門管理存在客觀困難。」

陳松川建議，他建議，城市管理等相關部門應探索更加精細化的管理機制，利用好智慧城市建設形成的各種設施和手段，及時發現、反饋、勸阻存在危險的親水活動，同時，「疏堵」結合，在保證安全的前提下，探索開放更多水域供市民開展親水活動，「隨著近幾年北京生態環境越來越好，市民游水、戲水的合理訴求也需要重視，希望相關部門能考慮從服務居民的角度出發，真正把北京打造成為一座國際一流的和諧宜居城市。」

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