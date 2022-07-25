最複雜村名！北京「爨底下村」第1個字怎麼唸...就難倒眾人

▲北京「爨底下村」榮登最複雜村名。（圖／翻攝自維基百科）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

大陸經濟雖快速起飛，但仍有些村子保有著原始及純樸的樣貌。北京市就有這麼一個原始且純樸的小村，房子依山而建、居民稀少，甚至還有著明清時代的建築，不過這村落最引人注意的是它的名字，叫作「爨底下村」，許多人看到第一個字都不知怎麼唸。

根據陸媒報導，「爨底下村」又名川底下村，是北京市門頭溝區齋堂鎮的下轄村，位處於京西齋堂西北狹谷的中部，村域面積約5.33平方公里，戶籍人口不到200人。而這個世外桃源「爨底下村」第一個字到底怎麼念？是大家最好奇的事情！

原來「爨底下村」的「爨」字唸「ㄘㄨㄢˋ」（音同竄），此字當名詞有爐灶之意，當動詞則是指以火燒煮食物。此村的「爨」字難倒許多人，一個字的筆劃就有三十筆！而此地不僅是影視熱門基地，也是熱門的旅遊點，境內的關公廟、娘娘廟以及觀音廟等都是當地的特色。且因特殊的建造方式，還有北京「布達拉宮」的美名！

有著複雜名字的「爨底下村」不只是北京最美鄉村，同時也被列為國家3A級旅遊景區，截至2011年，爨底下村每年接待國內外遊客10萬人次以上，旅遊收入佔全村總收入的95%以上！