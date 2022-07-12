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大陸 大陸焦點 特派現場

為地球做直播！　陸推靈鵲星座計劃每10分鐘就可拍一次

▲▼北京零重空間公司推出「靈鵲星座計劃」，160多顆衛星混合組網完成後，可望每10分鐘對地球拍攝一次。（圖／翻攝自零重力實驗室官方微信）

▲北京零重空間公司推出「靈鵲星座計劃」，160多顆衛星混合組網完成後，可望每10分鐘對地球拍攝一次。（圖／翻攝自零重力實驗室官方微信）

大陸中心／綜合報導

在外太空架起攝影為地球做直播，這樣科幻的想法很可能就要實現。由北京經開區企業北京零重空間技術公司開發的「靈鵲星座計劃」中，未來完全部署後，有望實現對地球10分鐘一次的拍攝頻率，不僅可讓我們看見生活環境的變化，更能早期預警自然災害的發生。

《北京日報》報導，北京零重空間公司是一家自研衛星技術的空天信息服務商，旗下推出的「靈鵲星座」衛星譜系是大陸國內自主可控的高時間分辨率衛星星座，將對標美國的Planet Labs遙感衛星群（由數以百計的Dove衛星組成的全球最大的微衛星群）。按計畫，靈鵲星座是由靈鵲一號、靈鵲二號、靈鵲三號所組成160多顆衛星混合組網星座。

目前該公司已經成功將10顆衛星送入太空，實現每周對地球1-2次的拍攝頻率，預計明年將完成48顆衛星組網的一期部署，有望進一步達到1小時拍攝1次的頻率。待未來星座部署完成後，甚至可以10分鐘拍攝一次，形成覆蓋全球的高時間分辨率對地觀測能力。

零重空間董事長蘭利東指出，給地球做「直播」能更好地看到生活環境的變化，除了可用於農業監測、防災減災、城市綜合治理等民用領域，還能更早預警違法建設、偷排汙水、自然災害等。值得注意的是，「靈鵲」可以做到人臉識別，假設地面上有違法建設，當天就可以在太空自動識別出來後再傳回地面。

面對過去傳統衛星的成本動輒就要幾千萬（人民幣），該公司透露，他們的衛星成本可以降至100多萬。但即便是在太空中，衛星也是「一個蘿蔔一個坑」，需要占用軌道頻率，晚了就被別人占走了，蘭利東說：「無論從軌道頻率資源，還是應用場景來看，建設自主可控的即時遙感星座任務十分緊迫。」

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