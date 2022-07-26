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下半年最期待哪支新手機？過半數網友選它

▲Pixel 7系列最受期待。（圖／取自AndroidAuthority）

▲Pixel 7系列最受期待。（圖／取自AndroidAuthority）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果iPhone 14將於秋季發表會登場，而除了蘋果之外，許多廠商也預計將會在下半年推出新機，像是三星也宣布於8月10日舉辦發表會。而外媒Androidauthority也推出投票，在投票結果中，網友最期待的手機則為Google Pixel 7系列。

根據Androidauthority的評選，共有2100位網友進行投票，50.65% 的受訪讀者最期待Pixel 7 系列，報導也指出，Pixel 手機歷來深受 Android 愛好者的歡迎，因此不意外會有這麼高的得票率。

而排名第二的則是OnePlus 10T，獲得 17.28% 的票數，而蘋果 iPhone 14 則為第三名，受到 15.85%的消費者期待。

三星將於8月10日舉辦發表會，會中預計會出現最新的摺疊機系列，Galaxy Z Fold 4 (8.62%) 和Galaxy Z Flip 4 (4.45%) 分別位列第四和第五，Motorola Razr 3 以 3.15% 的選票排在最後。

▲網友票選下半年期待新機。（圖／取自AndroidAuthority）

▲網友票選下半年期待新機。（圖／取自AndroidAuthority）

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