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iPhone 14規格再曝光！全系列搭載6GB記憶體、圖像性能大提升

▲iPhone 14 Pro Max相機將更向外凸起。（圖／取自AppleInsider）

▲iPhone 14 Pro Max。（圖／取自AppleInsider）

記者陳俐穎／綜合報導

每年iPhone升級，許多果粉都想知道，A系列新處理器有什麼性能上的提升？而外媒Macworld報導也透露了iPhone 14的A16的性能預測，預計GPU性能能提高25%到30%，而CPU性能提升在15%。此外，全系列都會搭載6GB的記憶體。

此次的iPhone 14系列，預計僅有高階機款會搭在新處理器A16，A16採用台積電N4P第三代5nm，較上代理論性能提升11%，目前認為，GPU性能能提高25%到30%，而CPU性能提升在15%。

報導也指出，蘋果應會讓A16側重於新的4800萬像素鏡頭感應器性能支撐，畢竟新相機可能需要更強大的圖像處理器和神經引擎，提升到4K拍攝、更自然的AI散景或多物追蹤等等細節處理。

除此之外，今年的iPhone 14系列四機型將會都具備6GB記憶體，對比上一代iPhone 13系列，僅有Pro以上型號具備6GB記憶體，其餘基本款機型都為4GB。

基本款僅4GB記憶體，只有Pro系列才有6GB記憶體。根據外媒MacRumors引述Digitimes報告，今年iPhone 14系列四機型都會升級為6GB記憶體，是蘋果過去罕見的操作，也讓入門版的iPhone 14多了一個吸引果粉的賣點。

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