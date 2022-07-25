美韓聯合軍演上線！美軍狂秀阿帕契實彈射擊照　大秀肌肉嚇阻平壤

記者葉睿涵／編譯

美國與南韓自2019年中斷美韓聯合軍演後，近日在邊境沿線非軍事區（DMZ）以南的羅德里茲實彈演習場（Rodriguez Live Fire Complex）恢復聯合軍事演習和野戰訓練，還公開了AH-64E阿帕契攻擊直升機實彈射擊的畫面大秀肌肉，以嚇阻北韓的戰爭威脅。

據路透社報導，美國駐南韓的第2步兵師過去一週發布了多張阿帕契攻擊直升機進行實彈射擊演習的照片與影片，還高調在推特表示，士兵們正不分晝夜地進行AGM-114地獄火飛彈（AGM-114 Hellfire）、九頭蛇70航空火箭彈（Hydra 70）和30公厘鏈砲等測試。

這是美韓自2019年因附近居民抱怨噪音與安全問題，後來又因新冠疫情嚴峻、與朝鮮緊張關係緩解，多次中斷美韓聯合軍演以來，雙方首次舉行的軍演。南韓現任總統尹錫悅今年5月上任後，就誓言要讓美韓聯合軍演「正常化」，以提高對北韓的威懾。

美國一名國防部官員指出，軍方在恢復軍演的同時，也將測量噪音的水平，以防止擾民的情況再度發生。另一位美國國防部前任高官則表示，美國阿帕契的飛行員與機組人員缺乏實彈訓練是一大問題，「他們離開南韓時的戰力比剛到南韓時還要差，導致五角大廈每個季度都要花錢把這些人員調回美國受訓」。

▲美軍公開阿帕契攻擊直升機進行實彈射擊演習的畫面。（圖／翻攝自Facebook／2nd Infantry Division）

前高官也提到，美軍在今年2月將原本輪調的阿帕契部隊改為永久駐紮後，訓練不足的問題就變得更加嚴重，「南韓前總統文在寅對解決政治問題、恢復軍演沒有興趣，但在尹錫悅上台後，南韓實彈射擊演習應會隨之增加，而這個問題應該會被有效解決」。駐韓美軍並未回應路透社的置評請求。