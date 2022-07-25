舅媽嫌她長得醜「難怪單親沒人要」　家人竟勸要體諒：只是開玩笑

▲原PO因舅媽的「玩笑話」難過。（示意圖／取自PAKUTASO）

實習記者楊欣倫／綜合報導

朋友之間有時會互相開對方玩笑，但分寸拿捏不好的話常常造成傷害到他人的情況。近日一名網友發文詢問如何分辨真話與玩笑，自己的舅媽會說她長得醜、沒人要，讓她覺得很受傷，但對方卻覺得那些話只是在開玩笑，要她別放在心上。

一名網友於《匿名公社》發文直呼，「​​有人可以教我分辨真話與玩笑的差別嗎？」因為她是單親家庭，所以舅媽時不時就會說她是沒有人要的小孩，「就算我真的沒人要，一定要在客人面前這樣講？」明明抱怨過自己不喜歡這樣的話，對方卻不以為意。

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原PO表示，雖然出生在單親家庭，「但我還有媽媽啊？我不懂我為什麼是沒人要的小孩」。除了這點之外，原PO曾經和她的舅媽同住過一段時間，有一次臨時要出門，向舅媽借防曬乳，對方卻回「妳長得那麼醜沒人會注意妳，不用擦防曬」。

原PO繼續說道，還有一次舅媽拿了一箱餅乾給她，要她吃吃看有沒有過期，她反問如果吃了拉肚子怎麼辦？對方竟回「沒人在乎妳這個人，不是我女兒拉肚子就好！」讓她聽了非常難過。

▲舅媽要原PO吃看看餅乾有沒有過期。（示意圖／取自NegativeSpace）

原PO曾經向舅媽說過不要開一些自己不喜歡的玩笑，對方卻覺得這沒什麼，且家中長輩每次都要她體諒，因為對方從越南嫁過來很辛苦。她認為這不是計不計較的問題，是聽了這些話心裡非常難受。

此貼文一出，網友紛紛氣憤回應，「這根本就是故意欺負人不是開玩笑」、「這是打著玩笑的名義侮辱妳」、「開玩笑跟白目只差一條線」、「只要妳覺得不舒服就不是個玩笑」、「有的人沒禮貌卻拿直率當藉口，這就叫沒教養」、「玩笑要當事人覺得好笑才能叫玩笑話」、「有些長輩就是沒水準，白目當有趣」、「開玩笑和沒修養是兩回事」。

也有許多網友要原PO反擊回去，「別人怎麼對妳，妳就怎麼對她！忍無可忍無須再忍」、「妳必須反擊幾次，不然會沒完沒了」、「這種長輩沒必要尊重，該嗆回去就嗆回去」、「超沒禮貌的，要學會還擊」、「問她是不是每天都沒刷牙，怎麼嘴巴這麼臭」、「妳該適度反擊了，反正她愛開玩笑妳就開回去」。