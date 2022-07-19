哥吉拉風波「夫妻LINE對話」背景有貓膩　眼尖網友突破盲點

▲哥吉拉公仔風波引起許多網友關注。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

引發全台關注的「哥吉拉」公仔事件，被一位網友自爆說是他的幻想文，結果被爆系管理員打臉表示「發文老婆是漂亮女生」，再度引起新一波討論熱度。不過其中也有網友好奇發現，LINE背景照片的小孩，到底是誰？

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▲網友自稱哥吉拉公仔是幻想文被打臉。（圖／翻攝臉書）

一名男網友18日在臉書社團「匿名公社」發文表示，近日爆紅的哥吉拉文是他根據觀察，從原生家庭帶給婚姻的影響來創作，並透露本來就有在撰寫布袋戲、八點檔及小說等劇情，因此拼湊情節後PO出給網友討論，文末也強調有行銷、劇本創作都可以找他談。據悉，該文PO出不久就被刪除。

對此，爆系管理員「艾莉李」18日晚間發文表示，一位具名的男生帳號自稱是哥吉拉當事者，還說哥吉拉是他的創作文，如果要寫劇本可以找他，結果被一眾網友留言砲轟到自刪。

▲▼網友發現LINE對話背景的小孩。（圖／翻攝臉書）

這篇自爆文出現後再度讓哥吉拉系列文又掀起一波高潮，不過有網友發現，其中發文的老婆LINE背景是一位小孩溜滑梯，認為以一般夫妻的行為來說，應該是會放自己的小孩，為什麼2人在事發後都只說到車子、房子歸誰？卻都沒談到小孩？

對此其他網友回應「對耶！你突破盲點了」不過也有網友開玩笑的說「會不會這就是那位親戚的小孩？」、「要的是房子，幹嘛要小孩？」

▼網友發現LINE對話背景的小孩。（圖／翻攝臉書）