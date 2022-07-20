兒打LOL到凌晨4點！保全爸一勸被嗆「社會底層別煩我」　網全炸鍋

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名父親心寒表示，前陣子到北部讀大學的兒子，難得放假回南部，結果經常打線上遊戲到深夜3、4點，於是他開口相勸；沒想到，兒子竟怒嗆「像你這種社會底層，不要來煩我。」此番話讓他心裡有了疙瘩，更惹怒大票網友。

這名46歲保全爸在「匿名公社」緩緩說道，前陣子到北部讀大學的孩子難得放假回來南部，他很喜歡玩英雄聯盟，經常打到半夜3、4點，「讓我很擔心他的身體健康，所以會一直念他晚上去睡覺。」

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怎料那晚，兒子突然爆氣回嗆，「像你這種社會底層的保全，讓我丟臉就算了，不要我打個遊戲還來煩我，早知道就待在台北別回來。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

他當下錯愕又傷心，不禁感嘆「從沒想過他會歧視我的工作，以後再也不管他了。我有點擔心他會走上歪路，卻又不知道如何幫助他，還是說我要換工作呢？但一把年紀了，也不知道能換什麼，保全其實是一份非常穩定的工作，才有辦法費盡心力把他送到台北讀書。」

對此，網友們全炸鍋，紛紛怒回「叫他自己去賺學費」、「學貸啊！要他讀書自己賺，然後不再給任何費用，大學生暑假不打工賺錢，在家耍廢還敢嗆聲？直接轟出去」、「轟他回台北，生活自理，學費生活費不用支援他，讓他去賺錢養活自己，才能懂得賺錢的辛苦，看不起爸爸...什麼東西」、「斷金援吧！反正都大學了，可以自力更生了啊」、「他不知道讀書的錢是父親辛苦賺的嗎？不知感恩是在讀什麼書」、「孩子長大教不動了，就讓社會去教吧！對自己好點，好好照顧自己最重要」。

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