傷害姊姊、姊夫獲交保　桃園女隔天又登門...持刀自刎頸部不治！

▲桃園市林姓女子與姊姊因合購房產起糾紛，24日下午1時許持水果刀與姊姊理論遭拒，林女因情緒激動竟持刀朝自己頸部猛刺，經送醫急救仍不治。（示意照／記者沈繼昌攝，與本案無關）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓女子因合購房產與姊姊起糾紛，日前前往爭論時涉嫌傷害姊姊與姊夫遭報警處理，未料，林女於7月24日再度找上姊姊討論卻遭拒，林女情緒激動下竟以預藏水果刀朝自己頸部猛刺1刀，頓時血流如注，嚇壞現場人士，經送醫急救後仍宣告不治；桃園警方25日報請桃園地檢署檢察官相驗，以釐清林女真正死因。

檢警調查，45歲的林姓女子因與姊姊合購房產案起糾紛，涉嫌毆打姊姊與姊夫，姊姊於7月23日向警方報案處理，林女依傷害罪嫌被移送法辦；未料，7月24日林女帶著水果刀前往姊夫經營游泳池欲找姊姊理論，卻被游泳池人員拒於門外，鄰女突然情緒失控持水果刀朝自己頸部狠刺1刀，嚇壞現場人士，趕緊向119求助送醫，經急救後仍宣告不治。

據指出，林女與姊姊曾合資購買房地產，因林女負債急需償還，林女與姊姊商討，希望將名下房產所有權全數轉讓給姊姊，但請姊姊協助償還債務卻遭拒，林女對姊姊心生不滿，因此涉嫌傷害姊姊與姊夫，警方偵訊後依傷害罪嫌將林女送辦。

未料林女交保後，24日下午1時許再度直闖姊夫經營游泳池要找姊姊理論，其外甥發現後攔阻，但林女仍堅持進入游泳池，外甥緊急關閉游泳池電動門，林女遭拒後情緒失控，竟持水果刀朝自己頸部猛刺1刀，桃園市消防局119救護人員到場緊急送醫急救，但林女仍於下午2時許宣告不治。

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