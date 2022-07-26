女子酒駕又攜Ｋ　停等紅燈路中發呆遭攔檢送辦

▲黃姓女子酒駕又持有K毒，被市警二分局中正所巡邏警網攔檢查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

黃姓女子26日凌晨5時許，駕車在中西區府前路二段與環河街口停等紅燈，但號誌轉綠燈後仍停在道路中不動，二分局中正派出所員警察覺有異上前攔查，發現有濃厚酒味，酒測高達0.50毫克，黃女拿取車內皮包證件時，被警方在駕駛座地板發現白色k盤，起獲愷他命一包0.42公克，全案依毒品及公共危險罪嫌偵辦。

二分局中正所員警於26日凌晨5時許，巡邏行經府前路二段與環河街口時，發現1部自小客車停在道路中，明明號誌已為綠燈，但該車仍停等於道路上不動，警員吳桂卿、周韋佑等2員立即上前攔查盤檢。

原來黃姓女駕駛下班開車返家途中，因一時分心未注意號誌已轉為綠燈，黃女下車受檢時，言談中酒味甚濃而經實施酒精濃度吹測，酒測值高達0.50毫克，當場為員警權利告知後逮捕。後續請黃女將車內貴重隨身物品取出時，眼尖員警又在駕駛座位下發現一只白色K盤、內竟還藏有第三級毒品愷他命0.42公克。後續帶回實施毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應，全案調查後依毒品及公共危險罪嫌移送偵辦。

第二分局表示，統計2022年迄今，該分局員警針對酒後駕車總計取締768件，也在警方強力取締執法下，酒駕肇事迄今共計發生30件，較去年同期40件減少10件（降幅達25％）；從取締酒後駕車案件之原因來分析，時常發現民眾心存僥倖，認為返家距離不遠，以致於酒後仍賭運氣駕車上路；第二分局也將持續針對酒後駕車重大違規，針對易肇生交通事故及轄內飲酒處所之周邊道路加強機動攔查、嚴加取締，以維護全體用路人安全。