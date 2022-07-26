聊天險出人命！內湖男遭甩巴掌　持水果刀狂刺2女友人下場曝

記者黃宥寧／台北報導

好友酒後變仇人！北市內湖區行善路某豪宅，1月5日凌晨0時許，吳姓男子、顧、許姓女子3人聊天吃宵夜。期間，顧女突甩吳男一巴掌，吳不爽衝入廚房拿水果刀朝顧女右後頸頸動脈揮砍2刀，接著又拿刀朝許女腹部猛刺2下，一陣尖叫聲後，吳男祖父立刻從房內衝出制止。士林地檢署偵結，依殺人未遂等罪將吳提起公訴。

起訴指出，30歲吳男、34歲顧女、35歲許女，3人為好友，1月4日晚間11時許至翌日1時許，3人就在吳男家聊天，期間顧女突然甩了吳男一巴掌，吳男惱羞成怒，衝進廚房拿一把水果刀，朝顧女右後頸頸動脈揮砍2刀，導致顧女受有右頸部撕裂傷（縫18針）、左中指撕裂傷（3針）、頭皮撕裂傷（2針），顧女忍痛奮力跑入廁所反鎖躲避。

▼吳男不滿被甩巴掌，持水果刀對許女、顧女猛刺。（資料圖／記者游宗樺攝）

憤怒的吳男不但沒有停手，接著又持水果刀朝許女腹部及右側後腰臟器要害部位猛刺2下，導致許女受有穿刺傷合併延遲性橫結腸穿孔及腹膜炎、更疑患創傷後壓力疾患等傷。

吳男警詢、偵查時坦承持刀殺害許女、顧女，吳男祖父也證述孫子持刀殺害友人，檢方根據2人提出驗傷診斷證明、扣押物品等，依殺人未遂罪，犯意各別、行為互殊，建請法院分論併罰；至於水果刀為吳男母親所有，且非屬違禁物，不予聲請宣告沒收。