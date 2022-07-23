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社會 社會焦點 保障人權

8人暗夜棍棒砸車行　警方火速逮人...竟是兄妹為了這事起衝突

▲桃園市桃園區1家車行本月19日深夜遭8名男女分持棍棒砸車。（圖／翻攝自臉書《社會事新聞影音》）

▲桃園市桃園區1家車行本月19日深夜遭8名男女分持棍棒砸車。（圖／翻攝自臉書《社會事新聞影音》）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區守法路上1家中古車行，19日晚間有8名男子分持棍棒砸火車行內多輛轎車，桃園警分局據報後啟動快打部隊到場，將陳姓女子為首的8人帶回偵訊。據指稱，陳姓女子是車行老闆的妹妹，兄妹倆因父母離婚後各自生活，疑似因扶養父母問題起爭執，陳女找來丈夫與友人助陣砸車洩恨，警方偵訊後依毀損、妨害秩序等罪嫌將陳女等8人移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市桃園區1家車行本月19日深夜遭8名男女分持棍棒砸車，警方啟動快打部隊到場處置。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市桃園區1家車行本月19日深夜遭8名男女分持棍棒砸車，警方啟動快打部隊到場處置。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方指出，這處位於桃園區守法路上的中古車行，19日晚間9時許突有8名男女分持棍棒到場，衝進車行隨即以棍棒向陳列中古車瘋狂敲擊車窗、鈑金與車燈等處，巨大敲擊聲音連經過行人都被嚇住，警方據報後啟動快打部隊到場處置，帶頭的19歲陳姓女子還向執勤員警怒嗆，警方則毀損現行犯將8名男女帶回分局偵訊。

▲桃園市桃園區1家車行本月19日深夜遭8名男女分持棍棒砸車，警方快打部隊到場處理時，帶頭的陳女還怒嗆員警。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市桃園區1家車行本月19日深夜遭8名男女分持棍棒砸車，警方快打部隊到場處理時，帶頭的陳女還怒嗆員警。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方調查，陳女是車行陳姓老闆的親妹妹，自小兄妹倆因父母離婚，分開各自生活，兄妹感情並不融洽，後來因扶養父母親問題兄妹倆意見不合發生嫌隙，陳女才找來丈夫才率領友人前來車行砸車洩恨。

▲桃園市桃園區1家車行本月19日深夜遭砸車，警方啟動快打部隊到場後將涉案8名男女帶回分局偵訊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市桃園區1家車行本月19日深夜遭砸車，警方啟動快打部隊到場後將涉案8名男女帶回分局偵訊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方偵訊時，陳女坦承犯行，辯稱因父母親撫養問題與哥哥多次起爭執，氣不過才找友人助陣到哥哥經營中古車行砸車洩恨，警方偵訊後，依毀損、妨害秩序等罪嫌將陳女等8人移送桃檢偵辦。

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