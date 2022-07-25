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金融時報：白宮反對「裴洛西訪台」 　恐引發寒蟬效應

▲▼美國眾議院議長裴洛西。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國眾議院議長裴洛西是否訪台，引發國際關注。（圖／達志影像／美聯社） 

文／中央社

英國「金融時報」今天報導，美國白宮反對眾議院議長裴洛西訪問台灣，相關爭議讓台灣擔憂恐進一步侵蝕台灣的安全，讓北京得寸進尺益發大膽，並在國際間引發寒蟬效應。

金融時報（Financial Times）發自台北的報導援引數名台灣的國安相關人士說法指出，台灣面臨兩個風險：北京因為裴洛西（Nancy Pelosi）訪台而「懲戒」台灣，或者華府取消裴洛西的訪台行，相當於讓北京對台美關係有話語權。

3名知情人士告訴金融時報，美國行政部門公然反對裴洛西訪台，這恐怕有壯大中國聲勢的效果。一名高階官員說，這將證明中國的威嚇脅迫戰術有效，寒蟬效應將讓各國更加避免與台灣互動。

金融時報近日報導，針對裴洛西可能的訪台行，中國曾向美國總統拜登（Joe Biden）政府私下發出不假辭色、前所未有強硬的警告，甚至揚言不排除採取軍事回應。拜登則說，美國軍方認為裴洛西訪台「現在不是個好主意」。

中國外交部發言人趙立堅今天在例行記者會不願表明中方是否將採取軍事回應，但表示中方「正嚴陣以待」，若美方一意孤行，中方必將採取堅定有力措施捍衛國家主權和領土完整。

金融時報援引兩名知情人士說法報導，拜登政府未曾與台灣官方討論對裴洛西計劃訪台的看法，也未曾向台灣詳細說明為何軍方擔憂北京可能採取公開的侵略行動。

一名高階官員說，許多相關討論不乏臆測和假設，但來自拜登政府的資訊不多。

報導指出，這讓台灣方面產生懷疑，華府正試圖以中國的強硬警告為藉口，避免與台灣接觸，以利改善美中關係。

一名知悉台灣官方想法的人士告訴金融時報，拜登即將與中國國家主席習近平通話，美方或許不希望壞事。

東吳大學政治學系助理教授陳方隅說，華府有必要讓台灣民眾安心，許多聲音懷疑美國將「放棄」台灣。

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