以軍事行動回應裴洛西訪台？陸：我們正嚴陣以待！

▲美國聯邦眾議院議長裴洛西。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸近日多次對美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）可能訪台的消息發出警告，並有報導指出陸方可能以軍事行動來回應。對此，中國大陸外交部發言人趙立堅25日表示，「我們正嚴陣以待。美方若一意孤行，中方必將採取堅定有力措施捍衛國家主權和領土完整。」

趙立堅在例行記者會上被問及相關問題，他回應，「中方已多次就此表明堅決反對和嚴重關切，我們正嚴陣以待。」

趙立堅強調，美方若一意孤行，中方必將採取堅定有力措施捍衛國家主權和領土完整，「由此造成的一切嚴重後果應由美方負責。」

英國《金融時報》日前報導，裴洛西計劃8月率領代表團訪台，在來自中國的壓力日益龐大之際，展現對台支持。若此行程真，這將是美國眾院議長25年以來首度訪台。

《金融時報》的報導也提到，針對裴洛西即將訪台，中國已向拜登政府發出前所未有的強硬警告，甚至揚言不排除以軍事行動回應。

對於裴洛西是否訪台，我外交部19日表示，沒有接獲相關訊息，「外交部與駐美各處一向積極推動對美國各界的邀訪工作，如果有相關進展，外交部也會適時對國人說明。」

▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

