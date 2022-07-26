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滷味攤命案！槍手是「知名偶像劇」取景飯店主廚　老闆曝他狀況

▲▼台中滷味攤老闆「遭3槍爆頭」　警鎖定深色BMW、2嫌追緝中。（圖／記者許權毅攝）

▲台中滷味攤老闆遭3槍轟頭亡，槍手被起底是知名溫泉飯店主廚。（圖／記者許權毅攝）

記者蔡文淵、陳韻如／台中報導

台中潭子車站旁24日晚間傳出槍響，一間滷味攤的曾姓老闆遭到41歲林姓男子持槍轟頭，經緊急送醫後宣告不治。經查，林嫌疑似是不滿前妻跟曾男交往，才痛下殺手。據了解，林嫌是苗栗泰安一間知名溫泉飯店的主廚，該飯店還曾是藝人楊謹華主演的偶像劇拍攝點，而負責人事後出面受訪，表示林嫌工作及人際關係正常，沒想到會犯下此案。

經查，林男和前妻離婚後仍保持聯繫，兩人也常見面，近日他撞見前妻和曾男走在一起，質疑兩人在交往，竟打翻醋罈子，24日晚間9時許便開車到曾男滷味攤前，一下車就對曾男頭部開3槍，並開車朝台中市太平區方向逃逸，最後棄車在產業道路。曾男送醫急救，在25日凌晨2時仍宣告不治。

▲▼台中滷味攤老闆「遭3槍爆頭」　警鎖定深色BMW、2嫌追緝中。（圖／記者許權毅攝）

據悉，林嫌為大里人，平時住在苗栗宿舍，是泰安一間三星級知名溫泉飯店的主廚，而該飯店還曾是知名偶像劇的拍攝點，深受民眾喜愛。負責人事後受訪表示，林嫌到職約2年，平時工作與同事互動都非常正常，但在外的交友情況公司並不了解，一直到25日警方上門調查，公司才知道林嫌犯下此案。

▲▼台中滷味攤老闆「遭3槍爆頭」　警鎖定深色BMW、2嫌追緝中。（圖／記者許權毅攝）

目前林嫌仍然在逃，但警方已經鎖定身分，並在太平發現槍手棄置的BMW轎車，全案正進一步追查中。

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