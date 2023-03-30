日本第一牛郎開課了！鄉民見「授課內容」罕見力挺：確實有資格

▲羅蘭。（圖／PressPlay Academy提供）

記者曾筠淇／綜合報導

有不少YouTuber、網紅都相繼開課，近日就有網友發現，日本第一牛郎「羅蘭」也開始賣課程了！消息一出，隨即引發討論，其中還有不少網友認為，「日本第一牛郎有這個資格吧」、「他確實有能力開吧」、「可是他的課程就有說服力」。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「羅蘭也開始賣課了= =」為題發文，提到羅蘭之前和不少YouTuber合作，原來是為賣課程鋪路？如果肥宅買羅蘭的課程，不知道會不會加分？

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅蘭開的課程是「ROLAND自信哲學｜認識自我 X 翻轉價值，羅蘭改變一生的關鍵思維」，羅蘭將透過互動式影片，讓觀看者了解羅蘭的思維模式，培養無與倫比的自信，進而翻轉人生，該課的學習重點在自我成長、人際關係和人生哲理。

課程預計5月30日開課，目前已有1760人預購，募資進度突破5866%，這堂課原價5990元，4月6日前享早鳥價3600元。

▲羅蘭也開課了。（圖／翻攝自「PressPlay Academy 線上學習平台」）

消息曝光後，不少網友紛紛表示，「想說怎麼突然feat一堆人，跟風賣課」、「他來台灣就是為了宣傳這個吧？不過建議去看他出的書就好」、「至少他絕對的自信是他的魅力之一」、「他的談吐確實不錯啦」、「講幹話卻不會讓人反感，很猛的」、「羅蘭很有料欸，但其特色其他人無法複製啦」、「有看過他的書，蠻有意思的」、「他講話談吐跟與人之間距離的拿捏是有他的一套哲學」。

其中還有不少網友認為，「他比一堆油土伯（YouTuber）都有資格吧」、「他有資格開課吧」、「這有實績的欸，第一牛郎，又不像網紅不專業亂開課」、「日本男公關第一，夠資格啦」、「行業第一開課沒問題啊」、「他這開課是要教自信表達，羅蘭完全有資格開這類課程吧」、「他事業不少，開課很合理」、「日本第一公關耶，合理吧」。