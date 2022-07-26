BA.5殺入！醫揭4恐怖特性　「這能力是原病毒株19.2倍」社區大擴散

▲醫師提醒，BA.5具有4特性，是造成全球社區大傳播主因。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

國內昨（25）日再爆2例本土BA.5個案，一人為接機感染，另一人則在社區中驗出，眼見BA.5已殺進台灣社區，重症醫學專科醫師黃軒提醒，它具備「3增1降」的特性，包括免疫逃脫、傳播力及再感染率增加；至於一降則是中和抗體有效下降，也成為BA.5在全球社區開始擴散的主要原因。

針對免疫逃脫，黃軒今日在粉專發文指出，哥倫比亞大學研究發現，BA.4、BA.5免疫逃逸是原病毒株的19.2倍，「也就是說，因當BA.5病毒越具有免疫逃脫的特性，未來一旦BA.5在社區成為主流病毒株後，就會造成『更多的突破性感染』。」

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再者則是傳播力增加，黃軒引述日本研究發現，BA.4和BA.5保留了祖先Delta病毒株的一些突變，使其更能附著於人體細胞的ACE2受體上。其他相關研究都顯示BA.5傳播力為BA.2至少1.3倍以上。

▲台灣再驗出2例BA.5個案，不少專家憂心。（示意圖，非本新聞當事人／路透）

至於再感染增加部分，相較於BA.1病例有11.5%有既往感染新冠肺炎病史，BA.4、BA.5病例則增加至18.9%。而另一篇研究也顯示，BA.2流行期間，再感染人數約占3.6%，而目前BA.5流行之際，再感染人數則占全部人的6.4%左右。

而在中和抗體下降特性，黃軒引述東京大學研究發現，「接種了第3劑輝瑞BNT疫苗在兩個星期後，其預防感染BA.5的效率只達到48.5%。」專家認為這比例顯示追加劑效果有限，可能因BA.5具有免疫逃脫能力，因此追加劑預防BA.5效果比BA.2低4倍。

此外，美國哈佛大學研究也發現，接種3劑輝瑞mRNA疫苗2週後，受測者的中和抗體效價對BA.4、BA.5較新冠原始病毒株下降了21倍。

黃軒呼籲，短期內在BA.5肆虐社區，民眾仍務必遵守戴好口罩、勤洗手及保持與不特定對象的社交距離，「我這樣一直苦口婆心的反覆說明，你們大家能明白嗎？」