BA.5侵入社區…醫揭「1類人最容易感染」！王必勝回應了

▲指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者李佳蓉／台北報導

面對新變異株BA.5入侵台灣，不少專家憂心會掀起新一波疫情，醫師沈政男認為，屆時沒染疫過的人首當其衝，會優先被感染。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝也認同此說法，「我想從沒感染過的當然感染機會會比較大，雖然它（BA.5）有重複感染問題，不過佔的比例是比較小的。」

在今（25）日疫情記者會中，有媒體詢問，國內再爆2例BA.5本土社區感染個案，指揮中心如何評估其對社區的影響與威脅？王必勝回應，目前仍用監測態度，針對有做PCR的確診者會做基因定序，觀察BA.5進入社區的相關狀況，需要知道它真實在社區感染的流行狀況，並強調「會嚴密的監視」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心今日公布一週BA.4、BA.5基因定序結果，本土再增2人確診，1人為接機感染，另一人則在社區中驗出。醫療應變組副組長羅一鈞表示，社區個案為南部50多歲船廠員工，打過3劑疫苗，為一重複感染個案，家庭與職場接觸者共12人陽性，初步研判為疑似家庭及職場群聚感染，仍有待基因定序結果。

羅一鈞表示，該名50多歲個案打過3劑疫苗，5/18曾確診、7/13出現咳嗽、喉嚨痛、肌肉痠痛症狀，快篩、PCR複驗均為陽性，Ct值17，因重複感染送基因定序，驗出BA.5，家庭接觸者3人中有2人陽性，Ct值介於21～22之間，目前仍在等待基因定序結果。