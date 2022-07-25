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BA.4、BA.5強襲！澳洲確診住院數創新高　上千養老院爆感染潮

▲▼ 澳洲雪梨疫情延燒。（圖／達志影像／美聯社）

▲面對新冠與流感雙重夾擊，澳洲建議民眾在室內佩戴口罩、接種疫苗加強劑，並要求企業允許遠距辦公。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／編譯

澳洲新冠疫情受到Omicron亞型變異株BA.4、BA.5影響，染疫住院人數25日來到5450人，創下歷史新高。全澳洲超過1000個高齡者照護機構爆出疫情，加上許多醫療機構第一線工作人員也染疫或處於隔離狀態，醫療危機加劇。

路透報導，正值冬季的澳洲面臨高傳染力變異株BA.4、BA.5侵襲，自6月下旬以來，確診住院人數持續上升。依據最新公布的官方數據，染疫入院者人數25日來到約5450人，超越第一波Omicron疫情的5390人高峰，創下疫情爆發以來新高。在此之際，每日死亡人數也在增加中，23日首度超過100人。

這讓澳洲全國醫療衛生體系面臨不小壓力，澳洲政府表示，如今已有超過1000家養老機構爆發感染。國防部長馬勒斯（Richard Marles）表示，由於好幾間養老照護中心人手短缺，國防人員相關支援將持續至9月底，「這是種極端措施，但考量到目前爆發的疫情現況，這是正確的做法」。

目前有許多醫院第一線人員也染疫或處於隔離狀態，讓澳洲醫療危機進一步加劇。面對新冠與流感雙重夾擊，澳洲政府建議民眾在室內佩戴口罩、接種疫苗加強劑，並要求企業允許遠距辦公。

澳洲政府大力推廣接種新冠疫苗，16歲以上者施打兩劑疫苗已超過95%，71%民眾已接種加強劑。全澳洲累計913萬人染疫、1萬1181人死亡。

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