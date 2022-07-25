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高雄爆首起本土BA.5個案！船廠人員「重複感染」　12接觸者陽性

記者賴文萱／高雄報導

高雄市今（25）日公布新增1,767例COVID-19本土確診個案，盛行率達18.71%，整體疫情連續7週持續穩定緩降。但其中一名50多歲造船廠員工因重複感染，經中央基因定序為BA.5，疫調匡列接觸者家人2人陽性、職場接觸者10人陽性，確診個案中Ct ≤30共7例，正由中央進行基因定序以釐清相關風險。

▲▼7/25變異株個案說明。（圖／指揮中心提供）

▲BA.5社區感染病例說明。（圖／指揮中心提供）

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▲▼高雄爆首起本土BA.5個案！船廠人員「重複感染」，12接觸者陽性。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎說明最新疫情。（圖／記者賴文萱翻攝）

為落實監測社區BA.4/5疫情風險，高雄主動針對重複感染個案採檢送中央定序研判為本土BA.5確診案。一名個案為5月18日曾因接觸確診個案列接觸者採檢確診（發病日5月17日），並於7月13日再度出現咳嗽、喉嚨痛、肌肉痠痛症狀進行快篩陽性、通報重複感染後於7月15日採檢PCR陽性（Ct 17），並經中央基因定序為BA.5。

經疫調共匡列接觸者家人3人（1人陰性、2人陽性，Ct介於21-22），職場匡列118人，1人於國外、1人檢驗中；餘116人檢驗結果106人陰性、10人陽性（其中8人為境外移工，均為新確診個案，Ct介於23-36，2人為今年5月或7月中旬曾確診個案，Ct介於30-37）。

衛生局表示，所有確診個案均為無症狀或症狀輕微、隔離照護中；確診個案中Ct ≤30共7例，正由中央進行基因定序以釐清相關風險。

▲▼高雄爆首起本土BA.5個案！船廠人員「重複感染」，12接觸者陽性。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄市今日公布新增1,767例COVID-19本土確診個案，盛行率達18.71%。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄爆首起本土BA.5個案！船廠人員「重複感染」，12接觸者陽性。（圖／記者賴文萱翻攝）

截至目前為止、現場已完成環境清消工作，並且每2日針對職場接觸者全數執行PCR序列採檢，密切監控疫情發展。指揮官市長陳其邁也同時要求加強落實登輪防護措施，並提醒港埠工作者應儘速完成第2次追加劑疫苗接種。

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