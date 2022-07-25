增2例本土BA.5！南部船廠疑爆群聚　男「重複感染」接觸者12人陽性

記者嚴云岑／台北報導

再爆2例本土BA.5！中央流行疫情指揮中心今（25）日公布一周BA.4、BA.5基因定序結果，本土再增2人確診，1人為接機感染，另一人則在社區中驗出。醫療應變組副組長羅一鈞表示，社區個案為南部50多歲船廠員工，打過3劑疫苗，為一重複感染個案，家庭與職場接觸者共12人陽性，初步研判為疑似家庭及職場群聚感染，仍有待基因定序結果。

羅一鈞表示，該名50多歲個案打過3劑疫苗，5/18曾確診、7/13出現咳嗽、喉嚨痛、肌肉痠痛症狀，快篩、PCR複驗均為陽性，Ct值17，因重複感染送基因定序，驗出BA.5，家庭接觸者3人中有2人陽性，Ct值介於21~22之間，目前仍在等待基因定序結果。

此外，該案職場匡列118人，除了1人在國外無法採檢、1人檢驗中外，餘下116人檢驗結果均出爐，其中106人陰性、10人陽性，而陽性個案中有8人為新確診個案，Ct值介於26~36；另2人為重複感染，分別在5月、7月中旬確診，Ct值30~37。

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羅一鈞表示，職場7人Ct值小於等於30送定序，包括2名家人，目前共有9人送基因定序，初步研判為職場與家庭群聚，但仍有待定序結果才有辦法研判。

今日另一名BA.5本土個案則為60多歲男性，打過3劑莫德納，7/5到機場接送2名德國入境家人，因1家人在機場驗出陽性，因此採0+7自主健康管理，但後續家人定序驗出BA.5，被衛生局要求再採驗一次，兩人均陰轉陽確診，目前3個案均隔離期滿接觸人12人中有10人陰性、2人陽性，但2名陽性個案Ct值均大於35，且都在5、6月確診，評估無社區外擴風險。

根據指揮中心統計，BA.5累計9例本土個案，除了2例為社區感染，其餘7人都是接機感染。而重複感染累計149例，其中只有2例為BA.5，餘下147例均為BA.2。