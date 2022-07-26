140名童「上完游泳課」集體發燒…一查泳池出事　多娃驗出腺病毒

▲樂山多名家長反映孩子上游泳課後發燒咳嗽。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

連日來，四川省樂山市沙灣區有不少孩子出現發高燒和咳嗽等症狀，他們均是當地一家游泳館的學員。目前，由游泳館學員家長自發登記出現相似症狀的孩子至少已有近140人，其中多人已被檢測出腺病毒陽性。 7月25日下午，當地文體部門透露，涉事游泳館已於24日晚停業。

據《紅星新聞》報導，暑假期間，不少孩子到游泳館學習游泳，或者在泳池中消暑玩耍。樂山市沙灣區的劉女士給7歲兒子浩浩報了一個游泳培訓班，12課時1080元（人民幣，下同）。

「沒想到才上4次課，浩浩就生病了」。劉女士說，7月20日，浩浩上完游泳課回家，便出現頭痛、頭暈、腹痛、低燒等症狀，「我以為他是前一天晚上吹空調受涼了，可能就是普通的感冒發燒。」

劉女士帶浩浩去醫院看病，也是按照感冒開的藥，但是連續多日，孩子反覆高燒不退，一度出現了40℃的高燒。7月24日晚，劉女士在跟同一個游泳館學游泳的孩子家長交流時，才發現浩浩出現的情況並非個案，還有不少孩子也出現了相似症狀。

當晚消息傳開後，有家長自發建立了微信群組。截至7月25日，據游泳館學員家長自發登記統計，出現發高燒和咳嗽等相似症狀的孩子至少有上百人，最早的可追溯到7月上旬和中旬，其中多人被檢測出腺病毒陽性。

不少家長稱，在此之前就有一些學員因為發燒等症狀請假，但游泳館沒有引起高度重視，也沒有及時通報學員家長，導致越來越多的學員被傳染。

▲多人被檢測出腺病毒陽性。（圖／翻攝自紅星新聞）

據了解，上述孩子均在沙灣當地一家名叫星躍動的游泳館學習游泳。該游泳館的宣傳海報顯示，招生對象為6至16歲青少年，暑期計劃開設四期培訓班，每天有5個班次，14天完成12課時包學會。

7月25日下午，星躍動游泳館相關負責人表示，現在政府相關部門均已經介入，游泳館將會配合做好各項善後工作，其他情況不方便透露。

作為游泳館的主管部門，樂山市沙灣區文體旅遊局負責人表示，7月24日晚事發後，已經責令該涉事游泳館暫停營業。對此，樂山市沙灣區疾控中心相關人員則表示，事發後已經第一時間介入調查，前往游泳館抽取了水樣，調查暫時尚無進展。

7月25日下午，沙灣疾控官方微信公眾號發文顯示，腺病毒並不是一種新型病毒，是引起兒童呼吸道感染的常見病毒。腺病毒傳染性強，雖然人人都可能被傳染，但最多見的是5歲以下兒童，其中6個月-2歲的嬰幼兒尤其容易感染。感染潛伏期平均3天-8天。

呼吸道飛沫傳播是腺病毒的主要傳播方式，其次還包括接觸傳播、糞口途徑傳播。若腺病毒污染泳池，還可通過接觸或吞入被污染的水傳播，引發「泳池熱」或「紅眼病」。

常見的臨床症狀包括發熱、咳嗽、鼻塞、咽痛、結膜炎、腹痛、腹瀉等症狀，泌尿系統感染者可出現血尿、尿頻尿急、排尿困難等症狀。腺病毒感染屬於自限性疾病，目前尚無特效藥，多為對症治療，出現上述症狀應盡早就醫。

夏季游泳如何避免腺病毒感染？該文章提醒，氣溫較高的情況下，泳池的環境極易引起病菌繁殖，夏季游泳應查看泳池有無衛生許可證、水質公示等材料；游泳前檢查身體是否有傷口，避免在有傷口的情況下游泳；出現發熱、咽痛、咳嗽、腹瀉等症狀時，不要進入公共泳池游泳；游泳前後使用流動水和肥皂清洗身體，並且認真清洗會陰部；游泳時穿戴泳鏡、泳帽，避免眼部接觸池水；游泳時盡量不要吞咽池水。