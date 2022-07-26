英研究：兒童不明肝炎起因　恐與常見感冒病毒有關

▲兒童不明原因肝炎病例在防疫政策解禁後爆發。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者張靖榕／綜合外電報導

兒童「不明原因急性肝炎」自4月爆發以來，已有30多國累計逾1000例，46名兒童情況嚴重須接受肝臟移植，當中22人不治死亡。英國最新研究顯示，這項疾病較有可能與一種常見的一般兒童病毒有關，並非由COVID-19引起，但疫情期間的封城與居家禁足令可能相當程度助長情況加重。

綜合外電報導，英國的2項研究得出結論，腺相關病毒（adeno-associated virus 2 ，AAV2）通常是引發普通感冒的病毒，雖然一般不會造成任何嚴重病痛，卻可能在這波蔓延多國的「兒童不明原因急性肝炎」疫情中，扮演至關重要的角色。

研究人員在多數病例中，採樣都能發現AAV2，判斷具有一定程度的關聯。研究人員指出，腺相關病毒在沒有「輔助病原」的幫助下是無法複製的，因此先前並不知道AAV2可能引發疾病，而即使認為患者可能是因為感染AAV2引發不明肝炎，但目前仍不清楚兩者是否有正相關。

腺病毒激增與肝炎病例的增加一致，專家認為是因為疫情封鎖期間兒童免疫力較弱，如今尚未恢復到COVID-19疫情大流行前的水準。因此由英國衛生當局支持研究的團隊認為，這2種病毒的雙重感染是這次不明肝炎疫情爆發最合理的解釋。

整理來看，由英國蘇格蘭的格拉斯哥大學（University of Glasgow）以及位於倫敦的大奧蒙德街醫院（Great Ormond Street Hospital）的研究顯示，96%的病例中都能找到AAV2，而作為對照組的健康兒童中，則測出僅有4%的人感染AAV2，而且病毒水平相當低。

研究主導人安東妮雅荷（Antonia Ho）表示，疫情帶來的封城與各種防疫限制，導致季節性病毒傳播大大減少，如今小孩回到大流行前的人與人相處模式，反而促成了不同的病毒傳播模式。