墨西哥通報首例「兒童不明肝炎」死亡　美CDC：與41型腺病毒有關

▲墨西哥當局20日證實，該國出現首起兒童死亡病例。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

歐美國家近來出現多起兒童感染「不明肝炎」的病例，墨西哥當局20日證實，該國出現首起兒童死亡病例。美國衛生官員則指出，目前仍假設「腺病毒」是導致不明肝炎的主因，但也未排除新冠病毒在其中的影響。

根據《路透社》報導，墨西哥當局20日證實，有一名來自中部伊達爾戈州（Hidalgo）的3歲男童感染不明肝炎，本週轉送往首都墨西哥城治療，最終仍宣告不治，而這也是拉丁美洲死亡個案。

美國疾病管制與預防中心（CDC）指出，美國自去年10月以來，已經在36個州發現超過180個兒童不明肝炎病例。CDC傳染病科副主任巴特勒（Dr. Jay Butler）表示，目前仍在調查具體病因，但越來越多證據表明，此疾病與41型腺病毒（adenovirus-41）有很大的關聯。

目前約有一半感染不明肝炎的兒童體內的腺病毒檢測結果為陽性，尤其41型腺病毒容易引起腹瀉、嘔吐和發燒等腸胃症狀，但先前並沒有特別會引起肝炎的病例。英美各國專家認為，目前最大的原因可能是受到新冠疫情封鎖措施影響，導致過去3年幼童較少接觸腺病毒，而腺病毒本身可以幫助他們建立免疫力，而現在可能是感染出現過度反應。

此外，目前排除了兒童不明肝炎跟新冠疫苗的關係，因為大多數患者年紀都太小，還無法接種疫苗。不過，部分專家認為，雖然大部分病童沒有確診新冠肺炎，但有些孩子確診後可能是輕微或無症狀，所以沒有發現到，而滯留在腸胃中的新冠病毒可能會和較溫和的腺病毒產生過度反應，最終造成肝臟損害。