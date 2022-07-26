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馬斯克極力闢謠睡好友妻！　曝與布林「開心合照」：2小時前拍的

▲▼馬斯克（Elon Musk）流出與布林（Sergey Brin）開心合照，闢謠當小王與不合的傳聞。（圖／翻攝推特） 

▲馬斯克自己流出與布林的開心合照，闢謠當小王以及兩人不合的傳聞。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

《華爾街日報》揭露全球首富馬斯克（Elon Musk）變身小王，和同樣富可敵國的布林（Sergey Brin）的妻子有染後，引發全網沸騰。馬斯克當天趕緊大動作澄清，發布和布林外出遊玩的照片，聲稱「2小時前才拍的」，證明雙方關係並未因此破裂，有意抵銷此前傳出的「布林將撤回所有對馬斯克旗下企業的個人投資」的傳聞。

《紐約郵報》掌握獨家，馬斯克將與Google共同創辦人布林出遊的照片傳給《紐約郵報》，照片中還有至少2名女子，顯示他們當時在多人場合。馬斯克做出的第一件澄清便是他並沒有下跪祈求布林的原諒，而且自己不可能做出對任何人下跪的卑屈行為，「我只有求婚才會單膝下跪，但我沒有和布林求婚。」

▲▼Google共同創辦人布林（Sergey Brin）及前妻夏納漢（Nicole Shanahan）。（圖／達志影像）

▲Google共同創辦人布林及前妻夏納漢於今年初離婚。（圖／達志影像）

此外，馬斯克也極力否認和布林妻子夏納漢（Nicole Shanahan）有染，除了在消息傳出後於推特發文否認，他也再次對《紐郵》記者表示，儘管傳聞鬧得沸沸揚揚，他和布林與夏納漢的關係仍然非常好。他也問過夫妻倆，對方都表示消息不是他們放出去的，也沒有和《華爾街日報》的記者談過。

馬斯克表示他和布林從星期六晚上（23日）到星期日（24日）下午都混在一起，現場還有許多共同朋友，而且氣氛非常好。醜聞於當地時間24日爆發。

率先披露全球首富與全球十大富豪之一布林之間八點檔劇情的《華爾街日報》表示，他們對於消息來源的可信度相當具有信心。當被問及是否對《華爾街日報》提告，馬斯克表示，「在美國，公眾人物對一間新聞機構採取法律行動是白費功夫的，最好直接在推特闢謠或是選擇忽略，我多數時候都這樣做。」

馬斯克也表示，即便過去經常在布林於矽谷的住宅過夜，但過去3年他見到夏納漢的次數不超過2次，而且見面時都有很多其他人，「我們沒有發生任何曖昧情愫」。

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