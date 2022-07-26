　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今雨區擴大！擾動發展機率90%↑時間曝　全台變天

▲今日天氣炎熱對流旺盛，25日台北市區降下午後雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲今天水氣增多。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

今天（26日）雨區擴大！氣象專家吳德榮提醒，周六至下周一台灣附近水氣多，大氣不穩定，午後局部雷陣雨的範圍逐日擴大、機率逐日提高，並有較大雨勢；最新歐洲系集模式模擬周五擾動發展機率圖顯示，環繞至季風環流的東北側，發展機率高達90%以上，距離台灣愈近、機率則愈低，應持續觀察。

中央氣象局預報員林定宜接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天依舊太平洋高壓影響，各地晴到多雲，高溫都有32-35度，其中大台北、屏東、宜蘭、花蓮、台東有36度以上，尤其花蓮縱谷有38度以上機率；今水氣比周一增多、雨區擴大，午後中南部、大台北及北部、東半部山區有局部短暫雷陣雨，而清晨中南部沿海因海陸風幅合，也有零星短暫陣雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

林定宜說，周三、周四高壓影響，但強度比較弱一點，各地大多晴到多雲，午後西半部除了山區、平地也可能有一些降雨，尤其以大台北和中南部平地機率較高，清晨中南部沿海也有零星短暫陣雨。

林定宜表示，周五起到下周一就要看琉球附近海面的低壓帶是否會發展，目前預估東半部水氣較多，整天有不定時短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，清晨中南部也有局部短暫陣雨。

至於近期是否可能有颱風生成，林定宜分析，周五之後要看低壓帶內有沒有熱帶系統長出來，但發展時間、強度和位置的不確定性太高，比較不好預測，還要再觀察。

▼吳德榮說，最新歐洲系集模式模擬周五擾動發展機率圖顯示，環繞至季風環流的東北側，發展機率高達90%以上，距離台灣愈近、機率則愈低。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，周四、周五台灣東方海面為一個大範圍的「季風環流」（monsoon gyre），熱帶擾動在其東緣圍繞醞釀，台灣附近水氣逐漸增多，山區午後局部雷陣雨的機率逐日增加，少部分平地亦受影響；周六至下周一台灣附近水氣多，大氣不穩定，午後局部雷陣雨的範圍逐日擴大、機率逐日提高，並有較大雨勢。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬周五20時1000百帕等高線及風場圖顯示，台灣東方為季風環流型態，擾動繞至環流的東北側；最新歐洲系集模式模擬周五擾動發展機率圖顯示，環繞至季風環流的東北側，發展機率高達90%以上，距離台灣愈近、機率則愈低；不過，季風環流型態的模擬不確定特別高，模式會繼續調整，應持續觀察。

►隨光線變色的太陽眼鏡時髦又方便！特殺超低價快選

ET快訊
快訊／彰化工廠清晨大爆炸！火球夾黑煙竄燒　村民被震醒

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

凌晨規模4.1地震　最大震度2級

今雨區擴大！擾動發展機率90%↑時間曝　全台變天

衰男撞好市多加油站安全島　「省3塊花3萬修」！1點遭網反酸三寶

「廁所垃圾桶」長香菇！緊貼衛生紙極限生長　網：香氣一定特濃

觀察7年以為好相處！新婚妻揭婆婆「超噁真面目」：祝她下面癢爆

美國正妹感嘆「合法過馬路」被台男罵髒話　行人的命在台灣不值錢

哈雷停機車格被嗆「每天拍照檢舉你」　他無奈曝原因讓兩派戰翻了

劍湖山「性轉滑水道」泳裝妹爆紅！本尊神到了：重機女孩

社區公告讓人看攏嘸　手寫「奇特字體」驚呆網友：國文老師要哭了

女花500元當肥羊！開箱蓮霧驚見「9顆爛6顆」　網嘆：專賣觀光客

王心凌不捨薛凱琪爆哭…選人超暖心！　和Twins選歌沒默契：想回家睡覺XD

刺青爸被女兒考驗鋼琴！　反差萌彈流暢旋律秀技術

福原愛帶走家人爆「已回日本」！ 失聯一天...江宏傑痛心「最新行蹤曝光」

聽障人教鸚鵡翻譯手語　伴12年：牠讓我變開朗

羅時豐自己廣播發海報超恥　求路人不要走：幫我衝人數啦QQ

游泳過熱整隻當「基」！　沖水喊名無反應笑翻網

重機撞上左轉車前滾翻　騎士噴飛路人燒聲尖叫

滷味攤老闆家屬悲痛招魂　表弟：他生活單純未結仇

醋男疑撞見前妻約會暴怒　滷味攤老闆頭遭開3槍亡

林志穎清醒了「弟弟將曝最新病況」　老婆首發聲：看到不實消息很難過

凌晨規模4.1地震　最大震度2級

今雨區擴大！擾動發展機率90%↑時間曝　全台變天

衰男撞好市多加油站安全島　「省3塊花3萬修」！1點遭網反酸三寶

「廁所垃圾桶」長香菇！緊貼衛生紙極限生長　網：香氣一定特濃

觀察7年以為好相處！新婚妻揭婆婆「超噁真面目」：祝她下面癢爆

美國正妹感嘆「合法過馬路」被台男罵髒話　行人的命在台灣不值錢

哈雷停機車格被嗆「每天拍照檢舉你」　他無奈曝原因讓兩派戰翻了

劍湖山「性轉滑水道」泳裝妹爆紅！本尊神到了：重機女孩

社區公告讓人看攏嘸　手寫「奇特字體」驚呆網友：國文老師要哭了

女花500元當肥羊！開箱蓮霧驚見「9顆爛6顆」　網嘆：專賣觀光客

夏日開架粉底液3款推薦！持妝、輕盈質地　實現零油霧光肌

拜登：預期本週與習近平通話　但仍待確認

新莊副都心超狂漲租30倍！288坪租47年7000元　法官准漲21萬

衝突後再度對猿先發　胡智為率獅拚止敗對決霸林爵

快訊／彰化工廠清晨大爆炸！火球夾黑煙竄燒　村民被震醒

馬斯克極力闢謠睡好友妻！　曝與布林「開心合照」：2小時前拍的

目睹老婆手捏結拜20年兄弟「蛋蛋」　人夫氣炸！真相大逆轉

狂蹭iPhone 14 Pro Max　陸牌百事樂搶推「Phone X14 Pro Max」

聯準會利率決策會議在即　美股小漲90點

凌晨規模4.1地震　最大震度2級

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

生活熱門新聞

萬安演習前硬要買飲料！她遭攔住下場超療癒

泳裝正妹水上自由落體「上衣不見」網氣炸　劍湖山回應了

廖老大旗艦店超空　他拍照情勒：台人不願意做公益

鬼月來了！陰帝普渡三公警告：6姓氏注意抓交替

今年鬼月極凶！　「22禁忌大公開」勿犯

家中驚現14輛車亂停！1畫面讓他更氣

低壓大亂鬥！颱風發展機率大增

彰化名校4連霸冠軍指揮師被撤換　遭諷只有台灣學歷

鬼門開倒數！　「4生肖」容易卡到陰

台北80年前市容真美　網：日本跟中華民國的差距

大武山被「領隊丟包」男子受困求救　檜谷山莊主怒了

觀察7年以為好相處！新婚妻揭婆婆超噁真面目

氣溫飆升竟預告停電8.5小時　埔里人氣炸

劍湖山「性轉滑水道」泳裝妹爆紅！本尊神到了

更多熱門

相關新聞

凌晨規模4.1地震　最大震度2級

凌晨規模4.1地震　最大震度2級

地牛翻身！根據中央氣象局的地震報告，今天凌晨1時分7發生芮氏規模4.1的有感地震，震央位於台灣東部海域，地震深度60.1公里，宜蘭縣、花蓮縣最大震度2級、桃園市1級。

低壓大亂鬥！颱風發展機率大增

低壓大亂鬥！颱風發展機率大增

今再飆40℃！明雨區擴大　成颱機率曝

今再飆40℃！明雨區擴大　成颱機率曝

1圖看一週天氣！颱風生成機率增

1圖看一週天氣！颱風生成機率增

熱帶低壓生成！最新路徑圖出爐

熱帶低壓生成！最新路徑圖出爐

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局颱風吳德榮林定宜

讀者迴響

熱門新聞

萬安演習前硬要買飲料！她遭攔住下場超療癒

福原愛「證實帶家人返日」反擊江宏傑：我的權利

福原愛還原「交接家人」全過程　遭江宏傑阻撓火大報警！

是你嗎？全聯開出千萬特別獎發票

泳裝正妹水上自由落體「上衣不見」網氣炸　劍湖山回應了

廖老大旗艦店超空　他拍照情勒：台人不願意做公益

快訊／7-11開出3張千萬發票

福原愛「帶家人回日本」失聯　日網反應一面倒！

鬼月來了！陰帝普渡三公警告：6姓氏注意抓交替

5歲女童捉迷藏被咬死　家中抓出40條毒蛇

滷味攤老闆有10年女友　家屬慟：認錯人？

福原愛怒撕「他早知我帶家人返日」　江宏傑公司回應了！

許基宏遭象巴丟包國道　悍將隊巴暖心救援

這款「禁止修圖App」爆紅　登蘋果榜首

今年鬼月極凶！　「22禁忌大公開」勿犯

更多

最夯影音

更多
王心凌不捨薛凱琪爆哭…選人超暖心！　和Twins選歌沒默契：想回家睡覺XD

王心凌不捨薛凱琪爆哭…選人超暖心！　和Twins選歌沒默契：想回家睡覺XD
刺青爸被女兒考驗鋼琴！　反差萌彈流暢旋律秀技術

刺青爸被女兒考驗鋼琴！　反差萌彈流暢旋律秀技術

福原愛帶走家人爆「已回日本」！ 失聯一天...江宏傑痛心「最新行蹤曝光」

福原愛帶走家人爆「已回日本」！ 失聯一天...江宏傑痛心「最新行蹤曝光」

聽障人教鸚鵡翻譯手語　伴12年：牠讓我變開朗

聽障人教鸚鵡翻譯手語　伴12年：牠讓我變開朗

羅時豐自己廣播發海報超恥　求路人不要走：幫我衝人數啦QQ

羅時豐自己廣播發海報超恥　求路人不要走：幫我衝人數啦QQ

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面