今雨區擴大！擾動發展機率90%↑時間曝　全台變天

▲今天水氣增多。（圖／資料照／記者林敬旻攝）



記者陳俊宏／台北報導

今天（26日）雨區擴大！氣象專家吳德榮提醒，周六至下周一台灣附近水氣多，大氣不穩定，午後局部雷陣雨的範圍逐日擴大、機率逐日提高，並有較大雨勢；最新歐洲系集模式模擬周五擾動發展機率圖顯示，環繞至季風環流的東北側，發展機率高達90%以上，距離台灣愈近、機率則愈低，應持續觀察。

中央氣象局預報員林定宜接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天依舊太平洋高壓影響，各地晴到多雲，高溫都有32-35度，其中大台北、屏東、宜蘭、花蓮、台東有36度以上，尤其花蓮縱谷有38度以上機率；今水氣比周一增多、雨區擴大，午後中南部、大台北及北部、東半部山區有局部短暫雷陣雨，而清晨中南部沿海因海陸風幅合，也有零星短暫陣雨。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



林定宜說，周三、周四高壓影響，但強度比較弱一點，各地大多晴到多雲，午後西半部除了山區、平地也可能有一些降雨，尤其以大台北和中南部平地機率較高，清晨中南部沿海也有零星短暫陣雨。

林定宜表示，周五起到下周一就要看琉球附近海面的低壓帶是否會發展，目前預估東半部水氣較多，整天有不定時短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，清晨中南部也有局部短暫陣雨。

至於近期是否可能有颱風生成，林定宜分析，周五之後要看低壓帶內有沒有熱帶系統長出來，但發展時間、強度和位置的不確定性太高，比較不好預測，還要再觀察。

▼吳德榮說，最新歐洲系集模式模擬周五擾動發展機率圖顯示，環繞至季風環流的東北側，發展機率高達90%以上，距離台灣愈近、機率則愈低。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）



吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，周四、周五台灣東方海面為一個大範圍的「季風環流」（monsoon gyre），熱帶擾動在其東緣圍繞醞釀，台灣附近水氣逐漸增多，山區午後局部雷陣雨的機率逐日增加，少部分平地亦受影響；周六至下周一台灣附近水氣多，大氣不穩定，午後局部雷陣雨的範圍逐日擴大、機率逐日提高，並有較大雨勢。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬周五20時1000百帕等高線及風場圖顯示，台灣東方為季風環流型態，擾動繞至環流的東北側；最新歐洲系集模式模擬周五擾動發展機率圖顯示，環繞至季風環流的東北側，發展機率高達90%以上，距離台灣愈近、機率則愈低；不過，季風環流型態的模擬不確定特別高，模式會繼續調整，應持續觀察。