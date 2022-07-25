「低壓大亂鬥」好戲登場！颱風發展機率激增　這天全台都有雨

▲高壓逐漸北抬，颱風生成機率增加。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李宜秦／台北報導

今日各地天氣炎熱，中央氣象局表示，明日到週四各地受太平洋高壓影響，白天天氣穩定，午後中南部、大台北、北東山區有局部雷陣雨，週五大低壓帶接近台灣，水氣增多，東半部也整天有雨。由於高壓逐漸北抬，台灣附近將出現「低壓大亂鬥」的情況，屆時颱風等熱帶系統生成機率也會大增。

氣象局預報員趙竑表示，明日到週四受到太平洋高壓影響，各地天氣大多是晴到多雲且高溫炎熱，清晨受到海陸風及西南風影響，中南部有零星短暫降雨，中午過後中南部、大台北、北東山區有局部雷陣雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

週五開始大低壓帶接近台灣，水氣會稍微增加一點，東半部整天有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，降雨仍集中在午後，中南部清晨時候也還是有局部短暫降雨。

▲明日部分地區有午後雷陣雨。（圖／記者李毓康攝）

明日溫度跟今日類似，不過極端高溫趨緩，花蓮縱谷有38度高溫，台北市、新北市盆地，屏東縣、宜蘭縣近山區或河谷、臺東縣地區有連續出現36度高溫的機率。

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，太平洋高壓逐漸北抬，低壓擾動將有空間發展，根據最新模式預估，92W南方的殘留雲系將於未來幾日獨立成另外一個低壓系統，同時北方高壓串聯，這個低壓會沿著高壓邊緣偏西進行，預估週四會來到日本琉球群島附近，後續走向及變化值得留意。

另一方面，關島東南方的低壓系統也有逐漸發展的趨勢，但目前訊號還不夠明確，這兩個低壓系統會組成一個大低壓帶，「低壓大亂鬥」好戲即將登場。換言之，颱風等熱帶系統發展的可能性也將提高。