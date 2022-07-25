明雨區擴大！　成颱機率曝

▲本周天氣圖。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，最新歐洲系集模式模擬，本周台灣東方海面有熱帶擾動發展，成颱的機率則偏低（≦20%）。中央氣象局預報員曾昭誠說，周二、周三午後雷陣雨範圍會再更大一些，包括西半部和東半部山區。

曾昭誠接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天依舊太平洋高壓影響，但出現38度極端高溫機率大幅降低，大台北和花蓮縱谷仍有部分37度以上，其他地區也有36度，午後各地山區有雷陣雨。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



曾昭誠說，周二、周三午後雷陣雨範圍會再更大一些，包括西半部和東半部山區，清晨中南部因海陸風也會有點降雨，周四的天氣型態也是一樣；周五到周日南方低壓帶比較廣，迎風面東半部整天有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後有雷陣雨，清晨中南部也有零星降雨。

氣象局觀測，目前在日本南方海面有個熱帶性低氣壓，會增強成颱風嗎？曾昭誠分析，它的結構滿差，發展條件不太好，以熱帶低壓型態往日本南方海面接近機率較高；而再過幾天，琉球群島東方也還會有低壓擾動發展，目前看發展條件也不是很好，仍要觀察。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，周四、周五熱帶擾動在琉球東側海面醞釀，台灣附近水氣逐漸增多，山區午後局部雷陣雨的機率逐日增加；周六、周日台灣附近水氣多，大氣趨不穩定，山區及部分鄰近平地午後皆有局部雷陣雨的機率。



吳德榮表示，最新歐洲系集模式模擬，本周日本南方、台灣東方海面有熱帶擾動發展，周五琉球附近機率最高達70%以上，距離台灣愈近、機率愈低，成颱的機率則偏低（≦20%），最新氣象局路徑潛勢預測圖亦顯示類似的看法。

▲▼氣象局估熱帶低壓將往日本南方海面前進。（圖／氣象局）

