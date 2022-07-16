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美國猴痘飆破1400例　CDC警告還會繼續擴散「疫苗不夠打」

▲▼加拿大民眾排隊接種猴痘疫苗。（圖／路透）

▲加拿大民眾排隊接種猴痘疫苗。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國疾病管制與預防中心（CDC）表示，猴痘已擴散44州及屬地，累計超過1400例，且預期還會進一步傳播。自從疫情5月爆發以來，聯邦政府已向各州提供超過30萬劑的JYNNEOS疫苗，如今卻仍供不應求。

CDC預期，猴痘病例將於7、8月增加，因為症狀通常在接觸病毒的3周內出現。主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）15日提到，由於疫苗供不應求，在紐約市等疫情熱區，可以看見欲接種者大排長龍的狀況，「我們知道這很令人沮喪」，但衛生部正在努力加大供應。

瓦倫斯基也透露，在願意提供資料的700例患者之中，絕大多數都曾發生男男性行為，猴痘疫情目前主要影響的仍是同志及雙性戀男性。

▲猴痘病毒。（圖／達志影像／美聯社）

▲猴痘病毒。（圖／達志影像／美聯社）

CNBC報導，美國目前篩檢量能足以每周實施7萬次猴痘檢測，而聯邦政府運送出各州迄今訂購的所有疫苗後，又於15日向地方政府額外提供13.1萬劑，使得5月以來提供總劑數超過30萬劑，同時為了解決供不應求的問題，正在持續訂購及協調國際貨源，預計優先發放給感染數持續成長、居民風險較高的地區。

JYNNEOS是由減弱天花毒株製成的疫苗，2019年獲美國食品藥物管理局（FDA）核准，可預防天花及猴痘感染，適用18歲以上感染猴痘之高風險族群，必須分成2次接種，之間間隔28天。

CDC建議，若過去2周懷疑或確定接觸過猴痘患者，最好施打疫苗。瓦倫斯基也強調，僅打一針無法提供足夠防護，施打完第2針以後，也要等待2周才能產生完整保護力。

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