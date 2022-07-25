猴痘「3大傳播機制」曝光！美專家示警　這地區風險最高

▲猴痘最明顯症狀是類似水泡的皮疹。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

世界衛生組織（WHO）目前評估，猴痘在全球範圍及各地區的風險皆為中等，僅歐洲屬於高風險地區。加州大學洛杉磯分校（UCLA）流行病學教授里莫因（Dr. Anne Rimoin）於24日警告，猴痘能以多種不同機制傳播，包括人際密切接觸、透過動物或者受汙染物質傳播。

里莫因在剛果民主共和國（DRC）研究猴痘長達20年，她接受《福斯新聞現場》採訪時指出，「在剛果民主共和國這樣資源匱乏的地方，我們對猴痘有很多的了解」，但若病毒在資源豐富的環境傳播，還有全球蔓延的可能性，則必須對疫情發展抱持謹慎態度。

▲猴痘病毒已在中西非流傳數十年，但今年才在海外大規模傳播。（圖／達志影像／美聯社）



里莫因指出，在非洲，猴痘通常透過接觸動物傳播，而根據目前疫情研判，「非常密切的人際接觸」是迅速擴散的原因之一，另外也會透過傳染媒（fomites）散播出去，也就是可能攜帶感染的物質，包括床單、衣物及毛巾等等。

里莫因解釋，若猴痘患者的病灶碰到床單、衣物及毛巾等物品，後來接觸到上述物品的人，就有可能染疫，而人際接觸也還在持續中。她強調，「病毒從來不會只停留在一個社區。我們都是一起生活的，有很多旅遊、貿易及流動。」

猴痘原為中西非的地方流行病，今年5月卻開始在海外大規模傳播，截至23日，全球75國及屬地累計超過1.6萬例，已有5人死亡。

WHO於23日宣布，將猴痘列為全球公共衛生緊急事件（PHEIC），秘書長譚德賽指出，儘管疫情干擾國際交通的風險仍低，但顯然存在進一步國際傳播的可能性。

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