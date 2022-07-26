老奶奶家中監視器拍下小偷秒逮人　家人曝真正目的：不是防賊

▲在家中安裝監視器，背後藏有濃濃的親情。（圖／翻攝自紅星新聞）

圖文／CTWANT

中國四川省眉山市東坡區永壽鎮近日發生一起竊盜案件，70多歲的老太太發現家中部份現金和貴重物品被偷，由於家中安裝了監視器，竊賊的行竊過程全被錄下，僅一個半小時就逮到人，不過裝監視器的目的，其實不是為了防賊，而是一份濃濃的親情。

根據《紅星新聞》報導，事情發生在6月27日中午12點半，老太太趕集回家，進屋後發現家中物品被翻動，2000多元人民幣現金和一些貴重物品都不見了，懷疑遭竊於是報警。由於房間裡面有監視器，拍到小偷的行竊過程，警方根據線索鎖定嫌疑人，並在下午2點成功逮人，也追回了被偷的現金和物品。

▲監視器拍到小偷行竊過程。（圖／翻攝自紅星新聞）



對此，老太太的女婿劉先生表示，由於家中經濟條件不好，母親和岳母都已年過7旬，身體很多毛病，因此安裝監視器好時時查看2位老人家的身體狀況和生活起居。他和妻子這幾年一直在南京工作，而且經常打電話無人接聽，才會想到安裝監視器，每天早上看一下，確保沒事才會放心去上班，晚上也會看一下，或者和她們聊天，心裡才會踏實。

事實上，農村留守老人家的監控背後，反映的不只是人身、生活安全問題，更是兒女的無奈之舉和擔憂。據悉，永壽鎮常住人口有4萬多人，獨居老人超過3000人，有不少老人家中安裝了監視器。而且，不只劉先生，因為生活壓力等原因，許多人在外打拚，家中只剩下老人，不得已只能靠監視器鏡頭，讓兒女的思念、牽掛和安全，能更緊密地連在一起。

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