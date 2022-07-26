健身房淋浴間傳「嘿咻聲」！員工衝進一看秒做2動作　下場GG了

▲淋浴間傳出嘿咻聲音。（示意圖／取自免費圖庫PIXABAY）

記者施怡妏／綜合報導

炎炎夏日到來，許多人衝健身房練身材，一名男網友表示，日前在健身房淋浴間，發現有人在激戰，本來想要舉發但後來作罷，剛好工作人員走進來，拿著手機錄音，錄完之後在門口等待，看到長相之後就離開了，他因此好奇「他們會怎樣嗎？」貼文釣出健身房前員工留言，「會註記，很丟臉」。

原PO在Dcard上發文，在健身房抓到兩個人在浴室壞壞，本來想舉發後來想想算了，「結果剛好遇到工作人員，他看我欲言又止就自己去浴室看」。接著工作人員在淋浴間外，不動聲色的錄音，錄完之後站在門口等，看到兩人的長相後就離開了。

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他透露，離開時有看到工作人員在櫃檯搜尋會員資料，「應該是在看會員入場的資訊吧？」也好奇後續發展是什麼，「工作人員會主動去找那兩個人警告嗎？還是默默在他們的會員資料裡面註記，『在浴室打X』就沒了？」

▲知情人士透露，該會員會被註記「在廁所打X」。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

貼文一出，掀起網友討論，「下一個使用者怕是要踩到他們的孩子了」、「這正常，習慣就好」、「之前聽說有在烤箱吃香腸的」、「工作人員可能見怪不怪了」、「真辛苦，健身完還要再來一組」、「他在做有氧」、「原來浴室也可以運動，學會了」。

底下有內行網友回應，「根據我朋友（員工）的說法，他會在會員資料上註記-此人在廁所打X，這位在健身房打X的客人，未來在台灣的任何一間某連鎖健身房健身，大家都看得到這個打砲怪人註記（前科的概念），很丟臉的」、「會有紀錄，這樣那兩個人去哪一館都有這個紀錄，其他館的客服就會盯緊這兩個人」。

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