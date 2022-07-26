谷阿莫新片「同睡女來賓」身分曝　全場驚已婚：他有女兒？

▲谷阿莫帶著女兒拍片。（圖／翻攝自YouTube／谷阿莫Life）

網搜小組／鄺郁庭報導

百萬YouTuber谷阿莫3年前開設「谷阿莫Life」頻道，製作電影實驗、實測Google低評分住宿系列，吸引不少網友訂閱。近日他發出新片，邀請「女來賓」拍攝負評飯店，讓網友們超震驚，因為對象竟然是他女兒，「一直以為他還是單身。」還有人大讚女兒超圈粉，「前三分鐘還覺得這小孩好吵，後面越看越可愛。」

谷阿莫24日貼出新片，「跟女來賓到冬山河划小船、盪鞦韆、洗泡泡浴 / Google低分飯店住宿 EP7」，首圖還吊足觀眾胃口「負評飯店迎來首位女嘉賓」，結果打開一看，原來是谷阿莫的6歲女兒「谷阿麋鹿」。

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這個畫面瞬間引爆Dcard熱論，就有女網友發文驚呼「谷阿莫有女兒？？？」說她記得谷阿莫的老婆幾年前確實有被拍到，「沒想到居然女兒都有了，是我漏掉什麼了嗎？」最後則是分享看片心得，「不過，這集有夠可愛，父女互動也很好笑，而且！谷阿麋鹿跟谷阿莫真的長得有夠像。」

貼文一出，不少人也超震驚，「我一直以為他還是單身」、「之前一直以為他跟大軍是CP的說」、「我以為他是甲」、「+1！馬上去搜尋看自己是漏掉什麼了嗎？本來還想說他是不是在開玩笑」、「天啊！我只知道有老婆！居然早就有女兒了。」不過，也有粉絲表示，「之前催眠那集，好像就有提到女兒」、「他直播都有出現女兒啊」、「有在看他直播的都知道。」

▲網友大讚谷阿麋鹿超可愛、超圈粉。（圖／翻攝自YouTube／谷阿莫Life）

許多網友則被谷阿莫的女兒圈粉，「本來看到小孩就煩躁，因為蠻喜歡這個企劃，還是點進去了，前三分鐘還覺得這小孩好吵，後面越看越可愛」、「我不喜歡小孩，但他女兒真的很可愛，蠻喜歡他們像朋友一樣相處」、「女兒說『欸』的時候真的超可愛」、「看完都想生女兒了」、「一直說要講藝名超好笑。」

據悉，谷阿莫因「X分鐘看完電影」系列爆紅，但也因此引發爭議，不過隨著「谷阿莫Life」頻道開設，開始製作電影實驗、實測Google低評分住宿系列，新企劃相當成功，吸引不少網友訂閱。