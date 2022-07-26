最怕1穿搭再流行！她秒喊八年級「顯瘦1單品」超不解：拜託別

▲流行快速更替，許多單品都曾紅極一時。（圖／記者周宸亘攝）

實習記者徐羽彤／綜合報導

潮流時尚變化極快，但過去流行過的穿搭，之後可能搭上復古潮，重回大眾視野。一位八年級女網友表示，回想起國高中的穿搭，有一樣單品雖然主打顯瘦，但現在的她真心不懂，只能拜託「不要再流行回來了」，直笑「超緊的，一點都不顯瘦好嗎！」就有人也頗有共鳴，「流行當下人人愛，過氣後個個嫌醜。」

這位女網友在Dcard以「最怕哪種穿搭流行回來？」為題發文，提到4樣過去流行過的單品，第一個是「色褲」，像她前幾天在大掃除時，意外從衣櫃翻出一件淺藍色的色褲，不禁笑著吐槽，「那時候人手一條酒紅色色褲，還說超級顯瘦，到底顯瘦在哪？」第二個是「假眼鏡」，她說當年是國中女生的最愛，不管什麼髮型，都會留一小撮塞進眼鏡裡，如果配成有度數的眼鏡，秒變全校「最蝦趴」。

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▲Dcard原文。（圖／翻攝自Dcard）

第三個是有一陣子超夯的「束口袋背包」，在街上都會看到許多人背，但她其實覺得束口袋的繩子都很細，根本不好背；最後一個是「頸鏈」，原PO笑著自首，「不瞞各位說，我也好幾條」。

文章一出，網友們紛紛留言，「流行就是這樣吧，流行當下人人愛，過氣後個個嫌醜」、「死去的童年又開始攻擊我了」、「色褲洗一兩次，屁股就會長毛」、「我覺得頸鏈明明很好看，但很多人都不懂，哭啊」、「束口袋國中時超流行，每個人出門必背，商店街滿滿掛一整排」、「笑死了，這些我小時候全買過」。

也有網友打趣說，好幾個都流行回來了，「色褲已經流行回來了啊，只是變直筒褲跟寬褲，現在日本代購跟GU不是才在狂打嗎」、「色褲算是有回來了吧？只是不像早期是緊身褲」、「假眼鏡有回來，小紅書上狂推成素顏神器 」。