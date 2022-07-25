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主管幫介紹對象！女要求「房過戶名下」　他爆氣嗆：吃相難看

▲相親,約會,情侶,曖昧。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲相親時，女方要求結婚後房子要過戶給她，這樣才是疼老婆。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者林郁婷／綜合報導

相親遇到奇葩對象真的會讓人傻眼！一名男網友分享自己的遭遇，表示主管出於好心介紹一位女生給他，並保證不管臉蛋或學歷各方面都很優秀，於是自己也就答應見面，沒想到對方一上來就問「婚後會不會把房子掛在妻子名下」，甚至搬出自己父母的做法，讓他相當錯愕直呼「吃相難看。」

一名男網友在Dcard以「吃相難看的拜託不要想跟人家交往或是結婚」為題發文，表示自己27歲，主管看他單身很久，就好心介紹一名女生給他認識，還強調非常漂亮，身材和學歷也都很好，於是「秉持給主管面子，同時也就當作認識一個朋友」，沒想到見面後刷新他的三觀。

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原PO寫道，女生29歲，也真的如主管所說很漂亮，「可惜學歷沒有增加這位姑娘的格局」，才第一次見面就問很私密的問題，像是個人資產和保險等等，猜測她是從主管那裡得知自己有房，才不斷試探和確認，「最後她竟然問我，如果結婚會不會把房子掛老婆名下」，見男生不說話，又搬出父母的做法，「我爸超級疼老婆，房子直接在婚後給我媽媽，如果你結婚是否該這麼做？」

原PO聽完直接回「還好我婚前就買的」，這時女生竟然放大音量說，「所以你結婚不會把房子過戶給老婆喔？」原PO表示不明白為何一定要這樣做，對方接著一句「可是我爸都這樣做，你應該也要這樣疼老婆啊」，瞬間讓他理智線斷掉，「婚前置產的東西憑什麼結婚另一半說拿就拿？」

沒想到女生聽完直接說原PO小氣，「這樣不會有女生喜歡，結婚了還那麼計較幹嘛！那麼有錢還小氣」，把原PO氣到滿頭問號，「我們交往了？還是結婚了？」最後他更是氣得直接離開，要求對方自行支付餐點，沒想到女方竟說只帶200元，他回，「那就…請妳打電話叫妳媽來補差額吧！」

相親經歷一出，網友直呼傻眼，大罵怎麼有如此厚臉皮的女生，「好好笑，難怪29還沒人要，有錢也不想給妳啊，當有錢人是傻子欸」、「約會只帶200元，是比國中生還窮嗎？擺明就是要占人便宜的」、「滿好笑的，你做的太棒了，我覺得這個女生腦袋壞掉了吧，怎麼初次見面就問一大堆私人的問題，根本還談不上熟，真的很扯吃相超難看，你還有辦法跟她吃完一頓飯也很不容易，應該氣到中風了吧。」

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