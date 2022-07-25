激戰到一半　男友突停下「水太多了」下秒竟軟掉！真相曝網笑翻

▲男友笑到做不下去。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者施怡妏／綜合報導

情侶交往期間，難免都會想要有些親密行為，有時「性」致一來，便會開始做壞壞的事，一名女網友表示，日前跟男友在床上激戰時，男友做到一半突然大笑，笑到停不下來，她滿臉疑惑，得知真相後男友的興致沒了，她也沒有FU了，只好穿上衣服結束這回合，貼文一出，不少網友大喊「我也發生過！」

原PO在Dcard上發文，日前與男友在床上翻雲覆雨，做到一半時，男友突然開始大笑，原來是因為她剛剛喝太多水，男友進行的時候，一邊動一邊會聽到她肚子裡的水聲，「害他滿腦子都是他在搖飲料的樣子」，講完之後兩人都沒FU了，「交往到現在，第一次沒有做到最後就結束了，這告訴我愛愛前不能喝太多水」。

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貼文一出，網友笑翻，「這個好解，喝太多水是不能結束再說嘛」、「我也有過，換個姿勢就好了」、「曾經也有過，但男友都沒說什麼，雖然我自己聽到是真的蠻尷尬的」、「我們也是！衝撞的時候都會聽到水滾動的聲音」、「只要吃飽後就一定會有水在晃的聲音」、「我也有過！滾動的聲音超尷尬，我都會壓著肚子然後繼續做」。

事實上，在性行為前後喝水是好的，不少有性經驗的女性容易罹患尿道炎，而且會反覆發作，其實都與女性的生理構造有關，因為性行為時，女人尿道口的細菌容易向上逆行，到達膀胱及輸尿管，進而引發泌尿道感染，所以只要在做前多補充水分，自然而然就會在愛愛過後產生尿意，另外排尿也可以對尿道有沖洗作用，有效預防尿道炎。

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