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大陸 大陸焦點 特派現場

疫情太嚴峻！長腿妹上網兼職「病毒採檢員」　暗黑內幕網看傻

▲▼辣妹上門幫採檢。（圖／翻攝陸媒）

▲辣妹上門幫採檢。（圖／翻攝陸媒）

記者柯振中／綜合報導

新冠疫情持續在全球各國肆虐，大陸的防疫目標是動態清零，因此民眾時常要進行核酸檢測。沒想到，近日有媒體踢爆，竟有集團藉此突發奇想，成了性交易的工具，網路上許多標榜「上門檢測」的廣告，竟是上門一對一的賣淫服務。

綜合陸媒報導，大陸靠著「核酸常態化」與「動態管理」等措施持續管控疫情，也藉此收穫了不少成效，沒想到近期「核酸檢測」這個名詞卻被盯上，成了賣淫集團的暗號。

▼辣妹上門幫採檢，會收取服務費。（圖／翻攝陸媒）

▲▼辣妹上門幫採檢。（圖／翻攝陸媒）

實際到大陸社交軟體「抖音」搜尋核酸檢測，竟會跳出一堆名為「上門核酸檢測」、「成都核酸可可」、「成都核酸檢測→快檢」等帳號，且頭像清一色都是身材姣好的女子。

▼辣妹上門幫採檢，一次收費3,102元。（圖／翻攝陸媒）

▲▼辣妹上門幫採檢。（圖／翻攝陸媒）

起初外界以為，這是第三方核酸機構，想藉著網路平台巨大的流量打廣告，於是查了相關法規，才知道官方早已規定，核酸檢測機構不得隨意委託第三方，進行上門服務。

▼辣妹上門幫採檢。（圖／翻攝陸媒）

▲▼辣妹上門幫採檢。（圖／翻攝陸媒）

因此外界推測，這些可能是變相的約炮，或是情色交易的變種玩法，有網友嘗試添加對方的聯絡方式，沒想到對方開頭第一句話就是「親，上門做核酸700（人民幣，下同，約新台幣3,102元）一次」，令人瞬間傻眼。不過，這種方式也立刻被大陸官方查緝，目前各大平台都已被下架，至於實際找辣妹到府採檢會發生什麼事，仍待進一步釐清。

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