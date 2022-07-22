「叫雞App」爆紅！議員之子成雞頭　開二手車掩人耳目...下場曝

▲彰化地方法院。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化民進黨葉姓議員獨子，綽號「葉少爺」，研發「叫雞App」聲名大噪，他被控夥同其他6人，仲介10名越籍妙齡女賣淫，是中部地區最大的雞頭集團，去年2月被檢警破獲，以100萬元交保限制住居。如今地院一審判決出爐， 葉少被依10個妨害風化罪，被判處合併執行 1年7月有期徒刑，可易科罰金，並追繳124萬元犯罪所得。

彰化檢方指出，該賣淫集團橫跨中彰地區，以透過社群網站媒介交易而謀取利益，經查發現，葉少為該集團創辦人之一，也是主要出資者，與另2名黃男主嫌，合夥擔任經營管理人獲利最多、另外2名張男則擔任外務及收款人員、劉女則擔任機房管理及散客接洽人員。

依據起訴書內容指出，黃男先與暱稱為鳳凰的越籍女子接洽，由10名越籍女子與他人進行全套、半套的性交易，每次2000-3500元，可從中抽3成、3成5的協議，透過「停車場客服」、「停車場總機」、「員林LA總機」、「彰化員林LA旅館、套房」等專線通訊軟體，聯繫張女等10多人媒介，完成交易後張女等人可獲得500元佣金，再由葉、黃2人將佣金匯入女帳戶。

葉少等人因妨害風化，今年3月偵結被檢察官提起公訴，彰化地院法官認為被告等人均已自白認罪，葉男依共同犯圖利使女子與他人性交而容留罪，共10罪，各處有期徒刑6月，應執行1年7月有期徒刑，可易科罰金。未扣案的犯罪所得124萬元沒收。另外2名黃男及2名張男及劉女則判決應執行1年5月至1年不等的有期徒刑，並追繳55萬元至36萬元不等的犯罪所得。